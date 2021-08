Los 5 ítems de moda que rejuvenecen, por Jennifer López

A los 52 años Jennifer López se muestra más sexy que nunca. Está enamorada. Y se le nota. De novia con Ben Affleck, en una segunda vuelta de un romance que se había terminado hace 20 años. Con un cuerpo torneado y una actitud arrolladora la artista latina marca tendencia y es una referente de estilo para las mujeres mayores de 50 años.

Si bien puede parecernos difícil alcanzar el “nivel Jennifer de la vida” aquí te compartimos algunos ítems de moda fáciles de clonar, para lograr un look fresco, casual y con un toque atrevido.

Remeras rockeras

Las remeras con estampas de rock siempre aportan un toque joven y descontracturado a cualquier look. En esta foto la cantante posa con una remera con su propia imagen. Una clave, que la remera no sea demasiado al cuerpo, pero sí un poco más corta como para dejar un fragmento de piel al aire, siempre es sexy. Otro detalle “rejuvenecedor” a imitar: el peinado. La media cola con unos mechones desprolijos no falla.

Las remeras con estampas de rock siempre aportan un toque joven a cualquier look. Fuente: Instagram.



Un accesorio indispensable

La cup o gorra de béisbol es un accesorio “quita años”. Lo mejor es utilizarlo no para un look deportivo, sino para aligerar una propuesta de outfit más clásica o formal.

La cup o gorra de beisbol es un accesorio “quita años”. Fuente: Instagram.

Y con respecto al diseño vale todo: lisas, de colores fuertes, con logos o marcas, como la que eligió Jennifer López de una reconocida bebida gaseosa. Lo destacable de su propuesta es que la combinó con una clásica camisa blanca semi abierta que deja ver un corpiño de plateado y un jean.

Jogging con onda

Aplauso, medalla y beso para JLo que nos muestra cómo ponerle onda a un típico pantalón jogging de algodón. La clave está en el crop top blanco con el que decidió combinarlo. Si te parece una propuesta demasiado jugada, podés acercarte a esta onda con una musculosa del mismo tono, bien al cuerpo.

muestra cómo ponerle onda a un típico pantalón jogging de algodón. Fuente: Instagram.

La clave está en combinar un pantalón más flojo con una parte superior que marque más las formas. Un detalle importante: elige una paleta de colores nude, que son super sentadores. También suman mucho los accesorios, en este caso collares de distintos largos y formas, para cerrar este look super trendy.

Jean rotos

Un par de jean rotos es un básico que tienes que tener en tu guardarropas. Vale aclarar que deben estar rotos en su punto justo, ni mucho, ni tan poco. Los de Jennifer tienen un corte en la rodilla.

Para hacerlo menos rockero la super estrella latina decidió usar unos blancos para armar un look monocromo con una camisa blanca clásica, anudada en la cintura.

Un par de jean rotos es un básico que tienes que tener en tu guardarropas. Fuente: Instagram.

Sneakers superpoderosas

Esta temporada las zapatillas copan la escena. Hasta las marcas top de lujo lanzaron sus propios modelos de tenis súper cómodas con su impronta de diseño. Y si hay alguien que sabe cómo llevarlas es Jennifer López. Vale combinarlas con un look más informal como el de la foto, todo en azul klein, un color súper tendencia. O también para darle un toque más informal a un traje, un vestido o una falda larga.

Esta temporada las zapatillas copan la escena. Fuente: Instagram.