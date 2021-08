La prenda japonesa que marca tendencia hace milenios

El kimono japonés reúne 200 años de moda en una sola prenda. Desde Claude Monet, que los retrató, hasta Yves Saint Laurent que los reinventó, pasando por Bjork, que los lució, todos adoraron esta pieza única e inspiradora.

El kimono a través de la historia

Atemporal, inmutable, eterno. Así es el kimono. Todo un ícono que influyó como pocas prendas en la historia de la moda. En un revival del kimono a manos de los diseñadores que lo mostraron en todas sus facetas sobre las pasarelas de los últimos años, esta prenda atrae a las generaciones más jóvenes.

El kimono tiene más de 200 años de historia en todo el planeta. Fuente: Japón Alternativo

El interés por Japón y su cultura estuvo siempre vigente en distintas partes del mundo, pero sin duda el kimono se convirtió ya en una pieza de museo, alrededor de la cual hay exposiciones enteras en todo el planeta.

Además, esta prenda es una buena manera de comprender las relaciones internacionales de Japón con el resto del mundo. En el siglo XVII mantenían acuerdos comerciales que permitieron al continente Europeo el contacto con los kimonos mediante la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

La demanda fue tal que se empezaron a producir los conocidos como los Japonese Rocken, ya no en Japón sino en la región india Coromandel. En Francia se los conocía como indianos y en Gran Bretaña como banianos.

Hay que señalar que el kimono es también una pieza de moda masculina. Con el tiempo se les dio un significado vinculado a la femineidad, pero también fue usado por artistas, como David Bowie, Boy George y otros, para desafiar un paradigma rígido acerca de los géneros.

A mediados del siglo XIX, las exposiciones universales colaboraron a ampliar el conocimiento que se tenía sobre Japón y la apertura de ciertos canales comerciales permitieron la importación de artículos de seda habutai: la seda fina japonesa.

Fue así como influido por esta prenda culturalmente originaria de Japón, el diseñador Charles Worth -el padre de la alta costura- confeccionó unos abrigos que bautizó Tai Koun (gran príncipe), en homenaje a la visita del hermanastro del emperador de Japón a la Exposición Universal de París en 1867. Así fue como el kimono tuvo su primera versión occidental.

El kimono japonés reúne 200 años de moda. Fuente: Vouge.

Cómo usar un kimono

La prenda se extendió por todas partes del mundo, y se adaptó a cada lugar pero su modo de uso en Oriente y en Occidente no fue ni es el mismo. De este lado, el kimono se lleva suelto y no cerrados en el escote. Además, ajustados en la cintura con un lazo que haga juego con el vestido y no con el kimono.

Los kimonos y el arte

Hay que destacar que los motivos que incluían como grandes crisantemos o asimétricas flores causaron sensación desde el inicio en el ámbito artístico en general.

Otro elemento que contribuyó a popularizar el kimono fue, sin dudas, el teatro. Especialmente el kabuki: el teatro tradicional japonés.

Se dieron alianzas creativas interesantes, como las del diseñador japonés Kansai Yamamoto, que le confeccionó una capa con caracteres kanji para una gira en 1973.

Hay arte en los kimonos. Fuente: Vouge.

El kimono japonés: Del culto y el arte a Balenciaga e Yves Saint Laurent

El kimono se empezó a usar con el cambio de siglo como una prenda de moda en sintonía con la liberación del corsé. Una tendencia que evolucionó con la ropa que se usaba en los años 20: líneas rectas, amplias y de referencias orientales empezaron a tomar los escenarios de las damas de elite.

En 1939 Balenciaga introduce un diseño que se denominó manga kimono. Así, poco a poco los diseños de esta firma, abultados atrás, que no marcaban espalda ni cintura y el escote del cuello a la espalda se transformaron en la marca registrada de la marca.

Yves Saint Laurent también incorporó a sus diseños mucho de las líneas japonesas. Y cuando ya había dejado atrás ser asistente de Christian Dior y se estableció con su propio negocio, compraba muebles japoneses para rodearse de su inspiración.

El kimono hoy es una prenda urbana en Occidente. Fuente. Elle

Motivos propios de los kimonos como flores de cerezo aparecieron en sus pasarelas entre 1970 y 1994. Así también lo hizo Dior.

Figuras de la talla de Madonna o Björk eligieron esta prenda por clásica, por hermosa y por supuesto, por sus referencias culturales.

Actualmente está de moda más allá de las grandes casas de alta costura. Se incorporó al street style y se usa con jeans, en su versión midi, corta y larga.

El kimono es un gran aliado para realzar tus looks. Fuente. Elle

La clave para lucirlos es solo: mezclar y mezclar. Todo vale. Estampas, distintos estilos de calzado, para el día y para la noche.

Y tú ¿cómo lo llevarías?