La exótica prenda tendencia 2022 que obsesiona a Rosalía y Kylie Jenner

Rosalía y Kylie Jenner son amigas desde varios años e incluso han compartido festividades como la Navidad pasada juntas. Aunque sus estilos tienen algo en común, jamás se les había visto compartir una prenda casi igual.

Los vestidos estampados-tropicales o psicodélicos- son muy del 2000. Y al parecer son una de esas modas que vuelve para irrumpir en nuestro armario, pero esta vez en forma diferente. Hablamos de esos vestidos pero de una manera mucho más sensual a la que recordábamos: esta vez son transparentes.

Kylie Jenner fue una de las primeras en elegir esta prenda. Foto: Instagram

Los vestidos estampados transparentes serán esa tendencia 2022 que nadie va a dejar pasar. Algunas se decantarán por aquellos vestidos semitransparentes y otros transparentes al completo.

Lo bueno de estas prendas es que puedes usarla en el verano con un body o lencería por debajo y tacones mientras que en invierno con un gran tapado y botas, estarás lista.

Kylie Jenner fue la segunda en vaticinar el éxito de esta tendencia 2022 hace siete meses atrás, en enero. En ese post, sorprendió a todos con un vestido de escote abierto con tiras que lo unen, de mangas cortas y cuerpo súper ajustado para mostrar sus curvas. El estampado felino en marrón y blanco le daba ese espíritu salvaje que estamos acostumbradas a ver en Kylie.

"Un look de otro planeta" es como lo describió Kylie. Foto: Instagram

Otro look con el que llamó mucho la atención Kylie Jenner fue con un mono estampado que no era totalmente transparente pero sí dejaba ver algunas partes de su cuerpo. Como ella puso en su post, ese estampado la hacía parecer de otro planeta y hacía más especial a su look.

Rosalía fue la pionera en llevar una tendencia 2022 dos años antes. Foto: Instagram

Rosalía, por otro lado, comenzó a usar esta tendencia un mes antes que Kylie. Apareció el 31 de diciembre del 2020 con un vestido midi transparente, de cuello alto, mangas largas y estampado arabesco en rojo terracota luciendo casi al desnudo solo con unas bragas y sin sostén. Un look mucho más arriesgado al que los que llevó Kylie Jenner pero dentro de la misma tendencia 2022.

Rosalía y Kylie Jenner ya se adentraron de lleno en esta tendencia 2022. Tú, ¿te animas a usar un vestido estampado transparente?