Kylie Jenner y Gigi Hadid muestran cómo usar una camisa rosa sea cual sea tu estilo

Gigi Hadid es una de las supermodelos más conocidas mientras que Kylie Jenner es una de las celebrities que más dinero recauda debido a sus líneas de ropa y maquillaje. Esta vez, las veremos a ambas luchar por ver a quién le queda mejor una camisa rosa.

Aunque las dos sean muy distintas a la hora de vestirse, les encontramos una similitud: usar una camisa rosa. Camisas distintas pero largas y anchas con lo cual dejan que su look de la nota de un outfit completamente informal, a la vez que lo elevan con otras prendas y accesorios.

Los analizaremos y ustedes eligen quién se queda con el duelo de este día.

Gigi Hadid

Foto: Elle

Gigi es una de las modelos más cotizadas del momento y sus looks dan de qué hablar. Ella es muy casual para su estilo callejero y le gustan las tendencias pero no exagerar. Asique para esta vez eligió un total look de la low-cost sueca, H&M.

El look estaba formado por unos jeans rectos y cropped junto con una camiseta de blanca con estampado de flores. Todo pertenecía a la línea de la firma Brooks Brothers para H&M que se lanzó hace un par de meses. Lo combinó con, por supuesto, la prenda estrella que era su camisa rosa de Ralph Lauren y unas botas en nude.

Kylie Jenner

Foto: The Nines

En el otro lado del ring, súper distinta, está Kylie. A ella sí le gusta exagerar las tendencias y hacerlas más sexies. En la foto podrás verla con una camisa XXL en rosa chicle de Valentino con mangas largas.

Aunque parezca un vestido, Kylie las combinó con unas biker negras y unas sandalias en negro de tiras. Un look que bien puede usarse con sandalias bajas para el día o altas para la noche.

Ya viste los dos looks. Ahora te toca votar y elegir quién será la ganadora definitiva de este duelo.