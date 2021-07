Cuál es la tela ideal para tus prendas deportivas si transpiras mucho

Ejercitarse es algo que no podemos dejar de hacer, eso ya lo sabemos: ayuda a nuestro cuerpo y mente. Salir a correr, ir a pilates, hacer crossfit...puedes elegir el deporte o la disciplina que quieras. Pero ¿cuál es la ropa adecuada y cool -claro- para hacer deporte? Y sobre todo, ¿cuál es el mejor textil para transpirar como se debe?. En esta nota, todas esas respuestas y más.

La mayoría de las personas elige aquellas prendas que vieron en vidriera pero sin verdaderamente saber de qué están hechas o para qué sirven. Esto no es un tema menor, porque incluso tu ropa es un punto muy importante a la hora de ejercitarte, no debería molestarte, ni darte calor o frío, entre otras características.

Aquí te damos cinco puntos clave para que tu ropa no sólo sea bonita, sino también funcional.

Elige tu rutina

Foto: PopSugar UK

Aunque parezca una obviedad, lo resaltamos igual: antes que nada, decide qué deporte harás. ¡Claro! Porque no será igual de funcional la ropa que uses si haces ciclismo a si haces running.

Ésto te determinará qué tipo de ropa buscar en las tiendas y con cuáles características y textiles. Por ejemplo, si haces yoga busca la liviandad y la soltura, pero si haces ciclismo tu ropa debe ser totalmente ajustada a tu cuerpo.

Soporte

Foto: Pinterest

Para las mujeres con mucho busto es muy importante el tipo de sostén que elijan, más si deben correr o hacer actividades de alto impacto en donde sus pechos se moverán mucho y, sin un soporte adecuado, dolerán o molestarán.

Para esto es importante decidirte por tops deportivos reforzados que bien puedes usar solos o con alguna camiseta por arriba. La clave es el equilibrio, una vez más: no debe comprimir ni dejar sueltos tus pechos, sino ajustado a medida.

Textiles

Foto: CelebsFirst

Lo ideal es que busques marcas que trabajen con Dry Fit o telas que sean transpirables como el poliéster o el nailon y que no se vuelvan pesadas.

Mientras más pesado sea el textil, más te costará hacer ejercicio por eso es fundamental que elijas alguna de estas telas que te recomendamos o preguntar al vendedor cuáles son las mejores para la actividad que realizas y... ¡a transpirar (con comodidad), se ha dicho!

Antifricción

Foto: H&M

Hace una semana el imperio H&M lanzó a la venta unas leggings anti fricción. ¿Qué permiten? Que no tengas rozaduras a la hora de hacer ejercicio ni que se te irrite la zona y por ende estés incómoda. Vienen en color negro y visón para que combines con todo tu guardarropas y son finas como unas medias. Increíble ¿no?

Zapatillas

Foto: Pinterest

El calzado es tal vez el más fundamental, a menos de que elijas una disciplina como el yoga o pilates.

Deben ser zapatillas que no sólo luzcan bonitas, sino que te queden justas pero no te aprieten, que sean frescas pero que no te den frío, que sientas que no te pesan sino que camines por las nubes. Otra vez, el equilibrio.

Aunque sabemos que este tipo de calzado tiene un valor importante, te recomendamos que lo tomes como una inversión ya que tus pies estarán seguros y te lo agradecerán.

Estos son los cinco consejos que no puedes dejar pasar para hacer ejercicio ¡Úsalos a tu favor!