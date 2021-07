Alejandra Maglietti muestra cómo llevar tops de tres maneras distintas

Alejandra Maglietti es abogada, periodista y panelista de “Bendita”, uno de los programas de TV más visto en la Argentina. En esta nota te mostraremos tres looks que ha llevado con tops: desde lo más sensual a lo más elegante.

La periodista siempre arriesga en moda y quiere lucir lo más atrevida y sensual posible. A Alejandra Maglietti le gusta mostrar su figura y por eso elige prendas con aberturas o tops cortos para mostrar su increíble abdomen.

Ahora, te mostraremos tres looks que Maglietti usó con tops para que tomes de inspiración tanto para el día como para la noche.

Modo invitada

Vestir de un solo color, como Maglietti en esta ocasión, ayuda a darte más altura.

Foto: Instagram

Si tienes un casamiento o evento importante, te decimos que este look de Alejandra Maglietti es ideal para que te inspires. No hay nada que quede mejor que vestir un conjunto en la misma tonalidad, ya que permite ganar más altura y que tus looks se vean uniforme, sin riesgos de fallar.

Alejandra Maglietti lleva en esta ocasión una falda drapeada con moño incluido junto con un top de tirantes y de escote cuadrado, que a ella le queda muy bien ya que tiene mucho busto.

Todo al cuerpo pero sin verse vulgar, uno de los tips infalibles de la periodista y el más difícil de lograr.

Casual

El sweater crop top es la prenda más funcional del año. Foto: Instagram

Para un gran look de día puedes clonar este de Alejandra Maglietti. Ella no le teme al blanco en un pantalón de tiro alto y un sweater estilo crop top de punto y en color lavanda. La tonalidad del top va perfecta con el blanco y con la piel cálida de la rubia.

¡Un look 10!

Rocker

El look rocker va muy bien con los tops. Foto: Instagram

Si a ti te gusta el estilo grunge o rockero, te recomendamos este look de Ale. La abogada no le teme a mostrar su lado más rock con sus prendas. En esta foto, puedes verla con un pantalón engomado tiro alto con cinto incluido estilo slouchy- gran tendencia 2021- junto con un top extra corto con estampa.

Lo bueno de este look es que puedes llevarlo todo el año: si hace frío, le añades una chaqueta de cuero o tapado negro y botas o borcegos.

Alejandra Maglietti te dice que no le temas a los tops. Úsalos en distintos looks y cuando quieras. ¡No te arrepentirás!