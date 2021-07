Camila Nash rompe con todas las reglas de la moda: te mostramos lo que NO debes hacer

Camila Nash es una celebrity chilena que postea en sus redes sociales diariamente cómo vive la moda. Ella se toma algunas licencias, pero sus looks son criticados y vapuleados por una parte importante de quienes la miran y le escriben comentarios. Te contamos por qué. De todos modos, y como decimos siempre, estas son reglas generales, pero ninguna anula la principal: si te sientes cómoda usándolo... ¡úsalo!

En suma: para algunos, Camila Nash sirve como inspiración de las prendas que no son fáciles de usar. ¿Qué pensamos nosotros? Te lo contamos:

Mucha piel

¡Ojo con las aberturas y con mostrar mucha piel! Foto: Instagram

Para vestir elegante y sensual se recomienda que seas cuidadosa a la hora de mostrar piel y sobre todo muy selectiva. Si vas a usar una pieza con aberturas o cut-out, deben estar bien posicionadas en tu cuerpo e idealmente que sean una o dos, no más de eso.

¿Por qué debes tener cuidado? Porque si muestras mucha piel te arriesgas a verte vulgar y no conseguirás el efecto sensual que estás buscando.

Por eso te aconsejamos que seas selectiva a la hora de decir qué vas a mostrar: la parte inferior o superior de tu cuerpo. Escote o piernas, espalda o busto. Camila Nash, se arriesgó a combinar un short extra corto con un microtop, aunque no es lo recomendable.

Estampados

Los estampados deben ir a tono con la forma de tu cuerpo. Foto: Instagram

Con los prints también debes ser cuidadosa, ya que algunos favorecen más tu figura que otros. Como regla general, si tienes un cuerpo ovalado o triángulo, lo ideal es que elijas estampas pequeñas; mientras que si tienes un cuerpo rectángulo, puedes llevar aquellos estampados más grandes.

El print que usa Camila Nash en esta foto se ve un tanto corriente: los colores no funcionan juntos, el estampado es anticuado y nosotros no lo elegiríamos en una calza ciclista.

Si no eres demasiado arriesgada pero quieres usar un estampado para darle onda a tu look, nosotras te recomendamos que apuestes por los clásicos, como el animal print, las flores Liberty, los cuadros vichy o las rayas. Con esos seguro no fallarás.

Otra recomendación que te dejamos es que si es para hacer deporte, es mejor que elijas una calza ciclista de una tonalidad y no con un estampado, para que combine más fácilmente con el resto de tus prendas.

Pantalones tanga

Los pantalones tanga son pantalones, no shorts. Foto: Instagram

Tini Stoessel o Danna Paola se han hecho adictas a estos pantalones traídos del 2000 con mucho acierto, pero aquí te mostramos la forma equivocada de usarlos.

Ya de por sí los pantalones tanga son sugerentes, si le sumas un short será mucho y no resaltarán en tu look. Tampoco te recomendamos combinarlo con un corpiño deportivo.

Además este look... ¿para qué lo usarías? No iríamos al supermercado con él, tampoco nos parece cómodo para el gym y para situaciones más formales definitivamente lo descartamos. ¿Será que sólo posó sugerente para la foto? Es probable y como su figura es privilegiada, nosotras desde aquí la aplaudimos aunque no la imitaríamos.

Consejo: usa los pantalones tanga, pero asegúrate de que sean pantalones.

Combinación de colores

Si los colores no combinan, ¡no los uses! Foto: Instagram

Al igual que con los estampados, lo ideal es que los colores que usemos tengan un hilo conductor. Se recomienda que primero descubras qué tipo de piel tienes, si cálida o fría, porque algunas paletas funcionan mejor con unos que con otros. Pero la verdad es que casi siempre esto lo notas intuitiva y espontáneamente: tu sabes con qué color te sientes y te ves mejor.

Luego hay que tratar de elegir o combinar colores neutros o aquellas tonalidades que en la paleta cromática son complementarias.

En este caso, Camila Nash usó una musculosa en rosa té con una falda de cuero en rojo, dos colores que cuesta combinar. Un acierto seguro sería por ejemplo un fucsia y un rojo cereza, en prendas que se vean elegantes, por supuesto.

Consejo: prueba colores entre sí antes de usarlos para ver cómo quedan fuera de tu cuerpo y luego combínalos sobre tu piel. Si animan tu rostro o tu tez, eso quiere decir que son tonalidades que irán bien contigo.

Nuevamente te decimos que estas son recomendaciones, si tu al igual que Camila Nash te sientes segura rompiendo alguna de estas reglas, ¡Adelante! La moda está hecha para disfrutarla y para que te disfrutes a tí misma.