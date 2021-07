Sarah Jessica Parker, un ícono de la moda: ¿por qué se posicionó así?

Hay pocas mujeres en el mundo de la moda que pueden decir que su estilo es uno de los mejores. Una de las que lo puede afirmar es Sarah Jessica Parker, que con sus looks dentro y fuera de la pantalla ha hecho suspirar a más de una. Te resumimos cinco claves que la definen estilísticamente.

“And just like that…” se presenta como el reboot que traerá de vuelta a la pantalla chica a tres mujeres neoyorkinas: Miranda, Charlotte y Carrie, por supuesto de la mítica “Sex& The City”. Una serie que marcó un antes y un después en la moda popular como también en series y películas .

Sarah Jessica Parker se transformó en un ícono de la moda y en esta nota te mostramos cómo y por qué lo logró.

Por ser Carrie

La popular Carrie Bradshaw en "Sex & The City". Foto: Hola Fashion

Si tenemos que marcar un ítem principal, entonces hablamos de su personaje en “”Sex & The City”. La escritora protagonista era la más audaz y tendenciera a la hora de vestirse en los 90´, 2000 o 2010. Al no tenerle miedo a las tendencias, generó en las mujeres que veían la serie un fuerte empoderamiento con respecto a la moda.

Las seguidoras querían lucir como el personaje de Sarah Jessica Parker y eso generó el “boom Carrie”.

Por sus vestidos sueltos

Los clásicos vestidos de mangas largas de Sarah. Foto: Telva

Ahora vamos con la vida real de Sarah y el por qué sus elecciones la hicieron ser quien es hoy. Hablamos de un estilo muy chill, relajado pero sin perder elegancia y para conjuntar estos tres caracteres, usa vestidos.

Pero no cualquier vestido, sino aquellos de mangas largas, largos a la rodilla, corte princesa, plisados y estampados de flores, rayas o animal print. Son sus favoritos y los usa durante todo el año con botas, sandalias o tacones.

Por sus estampados

Los estampados juegan un rol súper importante en el estilo Parker. Foto: Pinterest

Si hay algo que le gusta hacer a Sarah es combinar diferentes prints en un mismo look. Como en este caso, ella apostó por flores y líneas verticales. ¿Por qué quedan tan bien dos estampas súper distintas? Porque para combinar prints, siempre debe haber un hilo conductor, que en este caso es el mismo amarillo en ambas prendas.

¿Te animarías a llevar un conjunto como el de Sarah Jessica Parker por las calles de tu ciudad?

Por sus jeans

Los jeans sueltos son los favoritos de Sarah. Foto: Harpers Bazaar

A Sarah le encanta usar jeans pero de los cropped y estilo mom, que son de los más cómodos que existen por su soltura. Los lleva comúnmente con camisetas básicas de algún color, cardigan o sweater y un tapado. En sus pies nunca faltan los tacones o en un día en donde tiene que hacer muchas cosas, opta por bailarinas.

Por sus tapados

Los tapados, el infaltable en el armario de Sarah. Foto: Stilo

Sarah Jessica Parker es fanática de los tapados en cualquier tamaño, color y forma. Los usa de día o de noche, con vestidos o jeans, con tacones o zapatillas. La cuestión es que para ella el tapado le suma más elegancia al look y lo hace más interesante que de costumbre. Ya sabes, cuando llegue el invierno a tu ciudad no dudes en ponerte tu tapado adonde vayas.

Sarah Jessica Parker es un ícono en todos lados por su papel de Carrie y su propio estilo. Un estilo único e inigualable.