Ángela Aguilar y los jeans de tiro alto que resaltarán tus curvas

Aunque Angela Aguilar sigue en Zacatecas, México, pasando la cuarentena junto a su gran familia no dejó ni un sólo día de sorprender con sus looks e imponer tendencia desde las redes sociales para todos sus fans.

No sólo se mantiene activa y expectante en su trabajo, con el gran concierto que tiene por delante en México en el Arena CDMX, un show que dará inicio a su tour 2021, sino que además no deja de inspirar looks gracias a su gusto por la moda y el make up, y claro, las tradiciones mexicanas.

Todos sus estilos tienen un toque distintivo con alguna reminiscencia a un bordado nacional, un elemento tradicional como pañuelos, flores o botas texanas y siempre son furor entre los 6,4 millones de fans cosechados a lo largo de su joven carrera.

Fuente. Instagram Angela Aguilar

Ángela Aguilar y sus jeans tiro alto

Esta vez eligió una prenda de indiscutida tendencia entre este año y el año pasado: el jean de tiro alto.

La ventaja del los jeans tiro alto es que alargan las piernas y en el caso de Ángela Aguilar, una mujer de estructura y altura pequeñas, esto resulta ideal.

Otro beneficio de los jeans de tiro alto es que realzan la cola, las curvas y la cintura sin necesidad de estar incómoda. Según el modelo, la mayoría de los jeans de tiro alto de este año son de piernas sueltas, al cuerpo o acampanadas. Justo en la vereda de enfrente de los jeans más ajustados como los pitillos o los skinny.

Fuente: El Universal

Ángela Aguilar es fan de este modelo de jean. Lo combina con todo pero suele respetar la regla de la compensación: si el tiro de la prenda, en este caso el jean, es alto, la prenda superior debe ser corta.

En cuanto a la combinación que eligió para el posteo que obtuvo 776.645 mil me gusta, lo usó junto con un top blanco con espalda descubierta y escote halter: que también deja los hombros al descubierto.

Todo un acierto de la princesa mexicana, que la hace sexy en un atuendo comfy super canchero y para nada recargado ¿Te gusta este estilo de Ángela Aguilar?