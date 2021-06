Nike Blazer Low: las tenis ideales para la nueva normalidad

Las Nike Blazer Low son esas tenis que no pueden faltar entre las filas de pares que atesoras en tu guardarropas. Seguramente si alguna guardas entre tus calzados favoritos, son las de color blanco, el ideal para las zapatillas vintage.

Fuente. Afew Store

Pero Nike viene con una propuesta irresistible de la mano de este modelo que hará que quieras sumar otro par a tu placard. El color negro de las nuevas Nike Blazer Low es único

¿Por qué? porque el logo de Nike, la famosa “pipa“, cumple 50 años y la firma está decidida a festejarlo a lo grande y con múltiples acciones entre las que se encuentran, claro, las Nike Blazer Low.

Fuente. Revista GQ

Nike Blazer Low 77 First Use: comienza la fiesta

El legendario logo del Swoosh de Nike fue diseñado hace 50 años por Carolyn Davidson. Y es por eso que Nike quiere celebrarlo con el lanzamiento de las muy especiales Nike Blazer Low 77 First Use. Este par está repleto de interesantes toques que las hacen unas verdaderas tenis de colección.

Fuente. Revista GQ

Si bien los materiales son los ya conocidos cuero liso y exhibe las gamas de contraste habituales tipo “yin y yang“ en un juego en el que la pipa contrasta con el color de la zapatilla, lo cierto es que tiene un detalle de diseño que destaca entre las demás.

El costado lateral es negro pero la cara interna tiene un tono crema. Además las costuras son rojo oscuro y se ve la marca Nike en cursiva roja a la altura del talón.

La capa dorada con el que se revelan los swooshes parecen de un desgaste natural y las tenis Nike Blazer Low First Use se muestran en un juego permanente de diseño entre los negros de los laterales, el dorado de la zona del cuello de la tenis y las áreas blancas, rojo y dorado.

En síntesis, los cordones bicolor, costuras colorados, la firma al interior de las Nike Blazer Low First Use, la firma en cursiva sobre la pipa en rojo en la lengüeta de la zapatilla, el aplique de la pipa metalizado a mitad de los cordones y los talones afelpados en color crema son algunos detalles más por los cuales valen la pena.

Valor y lanzamiento de las Nike Blazer Low First Use

Las próximas semanas habrá que estar atento, porque Nike no anunció un día en particular ni si lo lanzará a la vez en todos los países: aunque se sabe y se espera que las Nike Blazer Low First Use se pongan pronto a la venta, en no más de un par de semanas.

Su valor rondará los 110 euros, algo así como 133 dólares. La página oficial anunciará los países en donde estará disponible en tiendas y se espera que esté a disposición a través de la web para casi todo el mundo.

Un lanzamiento histórico de Nike para sumar a tu colección.

¿Las sumarás a tu guardarropas?