Te damos ideas para vestir a los 50 con el estilo de Julia Roberts

A Julia Roberts le encanta vestir de negro de pies a cabeza. Y a ti te vendrán de diez estas ideas para cuando no sabes qué ponerte. ¿Qué mejor combinación que la actriz más clásica con el color más clásico?

Julia Roberts no es muy buscada por su estilo callejero ya que todos piensan que es muy “normal”, pero es imposible que no te guste cómo se viste la actriz. El clasicismo es parte de sus looks pero eso no le impide usar esas prendas de moda que todas buscan.

Te mostramos tres looks distintos para que uses durante diferentes momentos y todos los días.

Negro de día

Para la mañana el negro es lo ideal pero también puede verse muy formal. Aquí Julia lo hace más despreocupado y perfecto para estas horas del día.

Foto: Julia Roberts Street Style

Ella lleva un pantalón de tiro bajo, cropped y de pinza, súper tendencia , junto con una blusa y chaqueta bomber. Es un estilo con aires masculinos gracias al pantalón y a los mocasines.

Negro de tarde

Tanto para una tarde de compras como para un after office, este look de Julia es ideal. ¿Cómo lo logra? Con estilo y confort.

Foto: Pinterest

Solo que, ¡debes animarte al engomado! Sin importar la edad que tengas. Aquí Julia lo usó con una camiseta estampada y un blazer. Los complementos son una gran cartera salmón que le da mucha vida al outfit y sandalias bajas.

Negro de noche

Ahora, si tienes un cóctel o evento súper especial, estos looks de noche no pueden faltarte. Foto: PopSugar UK

En el primer look Julia Roberts vuelve a apostar por pantalones engomados y americana, pero esta vez con una blusa transparente y stilettos más altos. Foto: Harpers Bazaar

En el segundo look nocturno, la vemos más elegante con un pantalón, chaqueta sastre y stilettos negros nuevamente. ¿Qué es lo que le da más personalidad? Su camiseta negra con estampa.

¡No dejes de usar el negro para cualquier momento del día, como lo hace Julia Roberts!