Jennifer López y Jackie Kennedy compartieron un mismo vestido y ahora Zara lo clona

¿Pensarías que Jennifer López y Jackie Kennedy tienen algo en común? Jackie fue una mujer extra elegante que puso de moda los trajes chaqueta de falda a la rodilla y sus sombreros del diseñador Halston. Jennifer siempre ha sido una estrella reconocida no solo por su voz y actuaciones, sino también por sus sexies looks, que no tienen nada que ver con los conservadores y recatados looks de Jackie O.

Cortesía: Pinterest

Bueno, a pesar de estas diferencias, sí coincidieron en algo: un precioso vestido túnica de la casa italiana Valentino. Una pieza de un solo hombro o como se le llama ahora "vaccine dress", debido a que muestra el hombro como para recibir una vacuna, en color menta y con bordados de cristales en la parte baja del diseño. Jackie lo llevó para un viaje a Camboya en 1967 y Jennifer para la entrega de los Oscars en 2003, casi cuarenta años después.

Cortesía: Pinterest

A pesar de que habían pasado los años, el diseño es eterno. Teniendo eso en cuenta, Zara creó un diseño túnica muy parecido al de ambas celebridades. Esta vez sí cambió el color, ya que pasó del verde original a un amarillo patito, el cual le da mayor vida y un toque boho chic al vestido.

Cortesía: Zara

Podemos combinarlo con unas sandalias altas o si queremos usarlo en el día con unos zapatos planos cruzados o zuecos. Esta pieza podrás encontrarla en su web o en tiendas físicas por solo 39 euros. ¡Lucir como Jackie o Jennifer nunca había sido tan fácil!