En el día de la escarapela te mostramos 3 looks de Juliana Awada y Fabiola Yañez en actos patrios, ¿se parecen?

Hoy es el día de la Escarapela argentina. Aunque no se hacen grandes festejos, sí podemos decir que las Primeras Damas, como Juliana Awada y Fabiola Yañez, la lucieron de un modo espectacular y en de diferentes formas.

Aunque ambas sean muy distintas entre sí, se encontraron usando un mismo color para combinar con la Escarapela: el celeste, tonalidad que acompaña nuestros símbolos patrios junto al blanco.

Les mostramos los tres looks y ustedes eligen quién fue la que llevó con mayor estilo la Escarapela.

Juliana Awada

Juliana fue una de nuestras Primeras Damas más elegantes, por su porte, carisma y simpleza a la hora de vestir. En general, suele apostar por colores neutros como el blanco, gris o negro y en estas dos ocasiones lo volvió a hacer.

Su primer look fue un traje dos piezas en color celeste con una polera de cuello alto en negro, combinando con sus stilettos y clutch o sobre. Usó una pequeña Escarapela, muy simple y minimalista.

Su segundo look, en 2018, fue en color gris. Nuevamente eligió un vestido recto y ajustado junto a un tapado en esa tonalidad sobre los hombros, ambas prendas de Graciela Zitto. Los zapatos, también grises, y un sobre con la bandera argentina.

El broche de escarapela que llevó la creó Celedonio Lohidoy, quien también trabajó con Máxima de Holanda y como joyero en la serie "Sex&TheCity".

Fabiola Yáñez

Fabiola aún no tuvo muchos actos protocolares para llevar la Escarapela con ella, pero el año pasado nos sorprendió con un look espectacular diseñado por Cynthia Martos: un vestido a la rodilla de corte recto con un fino cinto, junto a un tapado y zapatos de tira en blanco. Sí, se parece un montón al look de Juliana Awada, ¿Fabiola se habrá inspirado en la anterior Primera Dama?. Cortesía: Caras

Su Escarapela fue muy fina y sutil, en color dorado con dos flores en blanco y celeste de la firma Laskatz, que el año pasado rondaba los $600.

