En tendencia: Guillermina Valdes mostró en un solo look todo lo que se usará este otoño

Guillermina Valdes está más radiante que nunca. Su cuenta de Instagram es furor en el mundo de la belleza y la moda. Las cámaras se pelean por ella por su estilo único, femeneidad y glamour.



Le tomó solo 1 posteo mostrar todos los ítems que se usarán en la temporada de otoño, avalados por los diseñadores más importantes de la Argentina y el mundo.



Juntos o por separado, los diseños que eligió son prendas que se verán mucho en las pasarelas (virtuales), las producciones fotográficas de las grandes marcas y el mundo del estilismo.



Repasemos juntas cuáles son en este recorrido fotográfico.



Sastrería masculina

Según lo que compartió Guillermina Valdes asesorada por su estilista, "puedes tomarle prestado el saco a tu chico, hermano, primo, padre (aunque sea un poco grande)".

Fuente: Instagram



Los sacos sastreros son un hit de las temporadas frías y, en esta ocasión, ya no importa si son "de hombre" o "de mujer". Las prendas "no gender" se imponen en el guardarropas tanto para compartir con la pareja como para crear un look fascinante.

Vinilo rock

El vinilo es la textura predilecta de los diseñadores argentinos, como Benito Fernández. Guillermina Valdes exhibió su perfecta figura con un corset de vinilo bien "rockero" debajo del saco sastrero.



Este juego de dimensiones y texturas no necesariamente implica variar la paleta cromática. Esto quiere decir que todo es negro, pero hay contraste.

Fuente: Instagram

Eso sí: la pieza de vinilo debe ser al cuerpo y pequeña. Se puede optar por corsets como por calzas ajustadas o un corpiño debajo de una blusa holgada en seda blanca.

Jean gris

Los jeans gastados son de los favoritos de Guillermina Valdes. Esta temporada, vuelve el gris. Al mejor estilo ochentoso, los jeans pitillo en gris lavado "la rompen".

Fuente: Instagram

Se pueden usar al cuerpo o corte campana. Guillermina nos demuestra que no hay que tener miedo a las mezclas: jean, vinilo y saco sastrero. ¡No hay reglas cuando se trata de componer looks y jugar con las prendas que nos hagan sentir cómodas!



Jewerly fan

Además del barbijo, negro liso (por supuesto) y las botinetas eternas en gamuza oscura, los accesorios nunca pueden faltar en un outfit completo.



Guillermina Valdes decidió usar joyas en color plata con strass brillante. Una gargantilla y un canchero anillo de serpiente. Fuente: Instagram

También, unos aros rectángulo que pasan desapercibidos pero no dejan las orejas libres.



¿El peinado? Soft rock por supuesto. Uñas coral y un make up muy sutil para no recargar de información el look final.



¡Impecable! Y súper jugado. La consigna es animarse, mezclar, componer, utilizar esos accesorios que nos representan y divertirse en el papel de una rockera de los 80 con tintes de 2021. ¿Te animás?