Juliana Awada: así es su look de otoño y playa y te enseñamos a recrearlo

La temporada de late summer se extiende hasta los primeros días de abril en casi todo el territorio nacional. Queda poco de tiempo cálido para recorrer el país, pero aún la temperatura promete buen tiempo para hacer una escapada y disfrutar en familia. Por eso, Juliana Awada, una de las mujeres más distinguidas y elegantes de Argentina, no pierde oportunidad para seguir demostrando que sus outfits marcan tendencia ocupe o no un lugar de poder junto al ex presidente, su esposo Mauricio Macri.

En los últimos años la hemos visto en eventos protocolares de todo tipo increíblemente ataviada con vestidos de gasa o trajes sastre con líneas femeninas, elegantísimas blusas de seda e impecables stilettos. Pero también en contextos más relajados impone tendencia. Se ha mostrado con jeans en los mejores paisajes del sur del país e impuso una gama de colores entera gracias a sus looks de vacaciones.

Estilo playa en otoño

Asimismo, los looks playeros de Juliana Awada son un clásico. Sombreros, kimonos con transparencias para vestir sobre el traje de baño y sandalias color suela pero, ¿cuándo cambia el tiempo y ya está más fresco, qué usa?

Para este estilo playero menos cálido y otoñal su secreto es fusionar colores naturales, inspirados en el paisaje: verde militar, color ladrillo, terracota, habano y por supuesto, los neutros. Repasemos alguna de sus claves para armar una buena valija de escapada antes de que venga el invierno.

1. Gama inspirada en el paisaje



La temporada otoño siempre regresa a los colores beige, terracota, mostaza y verde oscuro o tono militar, marrón caqui, borravino y otros.

Por supuesto, Juliana lo sabe y los lleva muchas veces en un outfit monocromo. Replica así el color de las hojas, en todo el proceso que va desde perder el verde, pasando por el bordó, el amarillo hasta caer marrones. Los accesorios que “cortan“ los colores son perfectos para resaltar los colores pero siempre en tonos neutros: gris y blanco.

2. Rayas

Las remeras marineras, blancas y azul marino a rayas, siempre fueron asociadas con el mar y el río. Por eso combinadas con jeans o shorts blancos en denim son ideales para lucir un look de playa sin perder el estilo.

3. Total white

Un outfit que luce y resuelve a la vez es utilizar camisa blanca con pantalón blanco y sneakers blancas o a lo sumo color beige claro. Canchero y a la vez fresco, sentador e ideal para contemplar atardeceres detrás de una gafas oscuras y un buen sombrero al tono.

4. Grises

Esta gama en toda su variedad hasta alcanzar el blanco combina con toda la gama de los azules, que remiten al mar o al río a donde apreciar el horizonte.



5. Tobillos al descubierto

Dueña de una figura envidiable, Jualiana Awada adora llevar los tobillos al descubierto mientras el clima agradable se lo permita.



Por eso, si usa pantalones son siempre cortos, ya sea capri, leggins 3/4 o chupín para lucirlos al descubierto, con zapatillas chatas, de colores clásicos como gris, beige, blanco, negro, azul marino o suela.

¿Te animas a recrear alguno de sus looks?