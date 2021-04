Kendall Jenner nos enseña cómo usar la prenda de la temporada: los blazers oversize

Kendall Jenner siempre está bien vestida y sabe realizar de la mejor manera outfits para el día a día. Ella tiene un estilo comfy y athleisure, en donde sabe combinar lo más deportivo con prendas más de lujo o de grandes diseñadores. La supermodelo es experta en vestir a su cuerpo esbelto y una de sus piezas preferidas durante este año ha sido el blazer.

Cortesía: Elle

Y no estamos hablando de cualquier americana, sino de aquellas que tienen una silueta grande o se ven de talles más aumentados que el que usamos nosotras. Si tienen hombreras mucho mejor, ya que da esa sensación de mayor poderío o de fuerza en el look. Debemos decir que el look de Kendall ha gustado a más de una y por eso lo analizamos al detalle.

Estamos hablando de un estilismo en donde la pieza estrella es su blazer XXL en color nude. Como ella ama los cropped top, se decantó por uno en blanco y en la parte inferior, decidió llevar unos Jeans en color crudo, híper ajustados y con detalles bordados. Lo mejor de este pantalón es su talle alto, que permite mostrar un poco de piel y afinar la cintura.

Cortesía: Elle

Este look entero no lo habíamos visto antes en Kendall, pero sí su americana. Con un estilismos más cómodo, se la encontró en el aeropuerto de Nueva York, combinando el blazer junto a un top blanco y unos pantalones de chándal grises junto a unas zapatillas deportivas en blanco. Dos conjuntos distintos, una misma prenda.