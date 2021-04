Cinco maneras distintas de llevar una camiseta blanca durante todo el año

A muchos les puede resultar aburrida una camiseta blanca, pero esos están equivocados. Quienes conocen un poco de moda saben que es un básico del guardarropa y que podemos usar en cualquier estación del año, ya sea con vestidos, faldas o Jeans y, siempre lucirá bien y hará resaltar más a las demás prendas que la acompañen.

No existen dudas de que la camiseta blanca básica queda bien con todo lo que nos pongamos y, luce bien con cualquier color del rojo, pasando por el rosa hasta el azul. Ahora te mostramos cinco outfits que podrás lucir durante todo el año.

* Jeans anchos

Cortesía: Pinterest

Los jeans anchos o wide leg pants son una de las tendencias más fuertes de este 2021. No existe estilismo más básico que combinar una camiseta blanca junto a unos Jeans en color azul casi celeste y un cinto en negro.

* Falda midi

Cortesía: Harpers Bazaar

En este caso, no solo nos encontramos con una falda midi sino también con el hecho de que sea de denim, lo cual la convierte en un objeto de deseo mucho mayor. ¿No queda genial y simple con esta camiseta?

* Trajes chaqueta

Cortesía: Style Caster

No importa si es falda o pantalón: queda perfectamente bien con ambas. Lo que importa es añadirle unos toques divertidos al look como medias rotas, borcegos o chaquetas estampadas.

* Mezclas Cortesía: Marie Claire

¿Por qué no atreverse a usar la camiseta básica con prendas no tan básicas? En este outfit, podemos verlo claramente. Tenemos una chaqueta midi de piel de cocodrilo junto a unos pantalones de pinzas en rosa, que aunque no nos imaginaramos, se ven perfectos los dos colores y la mezcla de estampas.

* Vestido lencero Coresía; Pop Sugar

Fue una de las grandes tendencias del año pasado y lo seguirá siendo este. Queda muy romántico un look así y se ve muy simple y cómodo.