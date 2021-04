Juliana Awada está en Mendoza y nos muestra un perfecto look para visitar la montaña

Juliana Awada es una de nuestras representantes de moda en el mundo, ya que su estilo marca la diferencia y nos muestra que con pocas prendas y en modo minimalista podemos lograr un gran estilismo. Ella tiene un estilo definido: colores neutros y ropa suelta, es decir, un estilo minimalista, clásico y elegante.

Sabe jugar con su propio estilo y también se anima a las tendencias de ahora, como esa vez que la vimos luciendo unos Jeans, sweater y unas sandalias de hebilla marrón con medias grises, una de las tendencias más fuertes en Europa que es la de usar sandalias con medias.

Ahora, está en Mendoza y como no podía faltar en su recorrido, visitó la montaña. Allí, pudimos verla en su Instagram con una postura relajada, disfrutando del sol y la bella vista. También, no podemos dejar de hablar de su look que no fue un jogging, sino un estilo súper cool para que todas copiemos.

Cortesía: Instagram

Estamos hablando de que combinó una camisa de jean de mangas largas con un chaleco largo y unos pantalones estilo babucha o jogger en color marrón. Por supuesto, lo acompañó de zapatillas con plataforma en colores marrones y blanco y, un sombrero con lentes de sol. ¿Qué es lo mejor de su look? ¡Que está lleno de tendencias!

Tenemos una camisa de jean que es un básico imprescindible; el chaleco, que como ya hemos visto, es una de las tendencias más top para el otoño-invierno 2021; el pantalón en modo athleisure, uno de los estilos favoritos de famosas como Kendall Jenner y sus zapatillas que las veremos por todos lados durante esta época. Además, los tonos están muy bien elegidos porque no solo combinan entre sí, sino con el paisaje que la rodea.