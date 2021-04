Blazer cropped: la prenda que será tendencia y favorece a todas las siluetas

El blazer en todas sus versiones es una de las prendas más sentadoras y effortless chic que existe. El blazer cropped es la novedad de la temporada que simplemente deberás incorporar a tu closet si lo que buscas es una prenda "todoterreno" que favorezca tu silueta.

Vestir de manera elegante, sofisticada y a la vez relajada y sencilla es posible en parte gracias a que en el escenario de la moda existen los blazers.

Blazer cropped: ¿qué tiene de especial?

Entre todos los blazers hay uno que esta temporada enamora por su aire chic, a mitad de camino entre el glamour y lo relajado: es el blazer cropped.

Una versión de blazer corto, en la mayoría de las veces cruzado, que en distintos colores y confeccionado en telas diferentes causa sensación.

Es ideal para todo tipo de cuerpo con la gran ventaja de que estiliza la zona central. Aptos para eventos formales de trabajo como para una salida con amigas por la tarde o noche, los blazer cropped son perfectos para lucir innovadora y super fashion.

Se puede usar con un crop top, un bralette, un mini corsé o simplemente un básico que le de protagonismo al blazer cropped.

Lo maravilloso de este hit de la moda es que casi todos los modelos suman un detalle: un lazo para armar un moño, botones dorados, tela viscosa, gamuzada, casi de sastre o más rígida estilo denim.

Tanto los de invierno en telas abrigadas y mayormente cuadriculados - a tono con las tendencias- como los más primaverales y livianos llevan a lo alto del top de tendencias esta prenda corta, canchera y super combinable.

¿Todavía no se te ocurre con qué lo combinarías? Aquí te damos algunas ideas para que disfrutes de este must have de temporada que no puede faltar en tu closet. Instagram @bsrdede

Blazer cropped oversize y en colores

Darle un pop de color a un look monocromo siempre es una idea acertada. Más si se hace acentuando el gesto con una maxi prenda.

Por eso un blazer cropped es infalible para aportar el toque glam a un look que sin él está compuesto sólo de básicos.

Otro secreto es sumarle texturas llamativas, con estampas fuera de lo común o telas con relieves y detalles. ¡A volar la imaginación y transformar el blazer cropped en la pieza statement de tu look! Instagram @magdalena_krakowiecka

Blazer cropped + jeans

Si el cualquier blazer queda divino con jeans, el cropped es quizás el que mejor combine con el para un look casual. Levanta cualquier estilo informal y le da el toque de elegancia ideal.

Abierto o cerrado con un crop top o una blusa suelta, las opciones son tan múltiples como lo permita tu imaginación. Para salidas cargadas de estilo. Instagram @annafpadilla

Blazer cropped + cinturón o lazo

Ceñir la cintura es una regla básica del estilismo profesional. Afina la figura a la vista y otorga ese aire femenino que a todos encanta y sienta bien. El blazer cropped es perfecto para esto.

Muchos vienen con doble fila de botones, otros con un par de botones internos o simplemente un lazo.

Pero en el caso de que ningún mecanismo permita ceñir la cintura, no hay problema.

Un lazo del mismo color o alguno que contraste será perfecto para sumarlo y conseguir enmarcar la silueta a la vez que darle el toque original. ¿Cómo más se te ocurre que podrías llevarlo?