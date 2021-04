Cinco looks perfectos para cuando abras tu armario y no sepas qué ponerte

Vestirse bien sin pensar en que nos queremos vestir como Carrie Bradshaw es un tanto imposible. Queremos tener miles de prendas en nuestro armario sin saber realmente que con 15 o 30 piezas podemos armar perfectamente un armario cápsula de temporada que nos puede servir para todos los días.

Lo mejor es decantarse por prendas básicas como camisetas blancas y negras, Jeans, botas, sandalias, zapatillas, una gabardina, un blazer o chaqueta, algunos tops y pantalón negro. No hace falta siempre estar a la última tendencia, sino saber combinar prendas básicas que parezcan a la última moda. Aquí te mostramos cinco looks básicos que no puedes dejar pasar o pensar para todos los días.

* Camisa blanca anudada

Cortesía: InStyle

Las camisas son y serán siempre tendencia y más si son en color blanco. Durante estas temporadas, las veremos más informales con un nudo o las mangas caídas. Con un pantalón negro, se conforma un outfit básico para usar en cualquier ocasión.

* Gabardina o chaqueta

Cortesía. In Style

Otro básico que no puede faltarnos es una gabardina en beige una chaqueta con hombreras en gris o negro. Quedan espectaculares con Jeans ajustados y camisas o tops en colores neutro como negro, gris, azul, blanco o beige.

* Chalecos

Cortesía: InStyle

Son la prenda más pedida de estas temporadas y siguen con todo. Para una salida o evento, quedan geniales y lucen muy bien con pantalones, shorts o faldas.

* Vestidos satinados Cortesía: In Style

Son una de las tendencias del 2021 y no podemos dejarla pasar. Ya sea en blanco, negro o estampados, quedan perfectos para un evento de día o de noche combinándolos con distintos accesorios.

* Minifalda Cortesía: InStyle

Una mini es una apuesta segura y sexy que podemos elegir para todos los días. Si es de denim, mucho mejor .