¡Romántico! El vestido favorito de Sarah Jessica Parker para la primavera

¿Alguien mejor que Sarah Jessica Parker para inspirar looks en esta primavera? ¡Nadie! SJP mostró frente a su local un regreso a los básicos y los estampados típicos de la estación. Así, la empresaria y actriz de Sex and The City que tantas alegrías dio a los fashionistas con su estilo en la serie, de cátedra de moda. Esta vez, con un vestido de primavera.

Parker, que adora Nueva York y su estilo ecléctico en el que todo vale, puso el ojo en la mítica tienda de vestidos con diseños originales y algo kitsch, Batsheva.

La marca, además, atrae por su propuesta amigable con el medio ambiente, algo que a Sarah le importa desde que entró en contacto con el mundo de la moda como empresaria y tomó consciencia de que esta industria es una de las que más contamina junto con la actividad ganadera.

Vestidos de inspiración primaveral

El amor de Sarah Jessica Parker por los vestidos no es reciente. Adora todo aquello inspirado en la pradera, pero especialmente para los estampados de todo tipo en vestidos. Desde el liberty de flores pequeñas a los grandes trazos que simulan hojas o figuras vinculadas a todo aquello que remite a lo agreste.

Batsheva es una casa ubicada en Midtown, cerca de donde la intérprete se pasea para ir a ver cómo va su local: SJP. Se la vio en las inmediaciones con un vestido de estampado gráfico acompañado por uno de sus zapatos, de la colección Cosette Bis by SJP.

El estilo de Sarah Jessica Parker: la moda comprometida

La bella it girl, empresaria y actriz ve mucho más allá de un estampado al elegir sus prendas. La prioridad para ella son los valores y la filosofía de la marca. Por eso, adora que Batsheva, de la diseñadora Batsheva Hay, sea una casa de indumentaria comprometida.

Durante el año pasado, en medio de la primera parte de la pandemia, anunció que los excedentes de tela y el stock discontinuado sería para fabricar pequeñas toallas, manteles, cubrebocas y tote bags.

Y sobre las ganancias que generaran sus ventas, donaría el 25% a New York Food Bank y a la causa Black Lives Matters. De esta manera, evitando el desperdicio y reconvirtiendo esas telas en algo utilizable, coincide con un profundo sentimiento de SJP.

En una entrevista con revista Vogue había dicho que se sentía terrible de ver las montañas de tela desperdiciada de recortes que implicaba la industria de la moda.

“Poder usarla para algo significativo, algo que tiene un propósito, se siente algo muy importante“, declaró.



Sin dudas, el enfoque ecológico de la moda atrae a la celebrity que ya parece haber elegido su modelo favorito para lucir en primavera. Además de cómo llevarlo con los zapatos que ella misma impuso y sintetizan mucho de su estilo.

Así, el vestido cómodo, suelto y con estampado vuelve a ser tendencia de temporada junto con los blazers y maxi abrigos, hasta que vuelva el verano para poder usarlos solos.

¿Te gusta el tapado en fucsia con el que lo combinó?