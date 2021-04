Te recordamos los cinco vestidos más bellos, soñados y míticos de los Oscars

Elegir los cinco vestidos más míticos de la Alfombra Roja de los Oscars no es tarea fácil, ya que estos premios siempre tienen la mejor red carpet junto a los Golden Globes. Es fácil recordar a muchos pero complicado elegir con los que más soñamos todas las noches porque queríamos lucirlos.

Ahora, durante este año, será la única alfombra roja presencial por completo, ya que las demás habían sido casi todas a través de redes sociales como Instagram o de plataformas virtuales como Zoom. Pues, la Academia alegó que aquel que no quiera asistir o no pueda, no tendrá la posibilidad de hacerlo por Zoom. Es decir, estás o no estás, porque explican que han sido muy cuidadosos a la hora de armar esta premiación y no quieren que alguien se la pierda.

Ahora, ustedes eligen cuál es el vestido que más recuerdan de los pasados Oscars

* Lupita Nyongo

En 2014, fue la actriz que más resaltó en la alfombra roja con un vestido plisado y escote profundo en color celeste cielo de Prada. Lo combinó maravillosamente con una diadema de diamantes y unos zapatos joya.

* Gwyneth Paltrow

La joya de los vestidos más elegantes que han pisado alguna red carpet. La recordamos en 2012 con un vestido de Tom Ford con capa y corte columna de un solo hombro en blanco impoluto.

* Marion Cotillard

La actriz recibió el Oscar en 2008 por “La Vie en Rose” y subió al estrado con ese espectacular vestido con formas de escamas, tal y como si fuera una sirena, en blanco de Jean Paul Gaultier. Un sueño.

* Hilary Swank

Hilary apareció en 2005 con este impoluto y elegante vestido azul de Guy Laroche e impresionó a todos los presentes con su elegancia y sensualidad, gracias a su escote trasero.

* Jennifer Lawrence

A pesar de que se cayó y fue uno de los momentos más recordados en la historia de los Oscars, la recordamos por su espectacular pieza de Dior Haute Couture en blanco con cola trompeta y todo bordado a mano. Fue el vestido más caro en pisar una alfombra roja de los Oscars: 8 millones de dólares en el 2013.