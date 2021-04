Los básicos del armario de Angelina Jolie que todas deberíamos tener en nuestro guardarropas

Saber combinar básicos es una función que todas deberíamos poder tener. Desde Jeans, pasando por camisas hasta llegar a una chaqueta de cuero, es imprescindible tener en nuestro guardarropas una camada de ropa que sea aquella que nunca pase de moda, sino que siempre permanezca en nuestro estilo sin importar cuál sea.

Angelina Jolie, que sabe cómo vestir con básicos, nos demuestra que no hace falta tener el armario lleno para lucir bien y que solo con cuantas prendas, podemos crear miles de looks. Ahora, les mostramos cinco looks que pueden copiar perfectamente para usar en su día a día.

* Vestidos ligeros

Cortesía. Harpers Bazaar

Los vestidos estilo caftanes o livianos son los que más le gustan a Angelina. Además, son geniales para épocas de entretiempo como el otoño o la primavera, como este de falda larga y mangas largas en azul.

* Pantalones blancos

Cortesía: Hola!

Son sus favoritos y los lleva adonde sea. Recordemos que los pantalones blancos pueden usarse durante todo el año y combinarlo con camisetas de mangas cortas hasta sweaters y quedan igual de bien.

* Trajes chaqueta

Cortesía: Viste la Calle

Un traje es algo que todas debemos tener en nuestro armario porque nos puede salvar de cualquier ocasión, sea de día o noche. Por supuesto que el más básico de todos es el traje negro, pero este en beige también puede ocupar su lugar de estrella.

* Total black Cortesía. Pinterest

Tener prendas sueltas en negro es un must-have para crear looks enteros en un segundo. Los estilismos completos en negro o blanco nos pueden sacar de cualquier apuro.

* Gabardina Cortesía: CelebMafia

La gabardina es el abrigo por excelencia. Es elegante, liviano y si es en beige como el que lleva Angelina, más que mejor. ¡No te quedes sin el tuyo!