Los Oscars 2021 y su recomendación especial para la alfombra roja dicha por la Academia

Desde Zoom o cualquier plataforma virtual, vimos a las estrellas recibir sus galardones en la comodidad de sus propias casas o departamentos. Las alfombras rojas fueron totalmente virtuales, a excepción de muy pocas como los Grammy, así que las celebrities se fotografiaron en los jardines de sus casas o en sus habitaciones para mostrarnos las creaciones que llevaban puestas.

Cortesía: Boston Globe

Pues, al parecer, en los Oscars no pasará lo mismo. Primero, deberán asistir vestidos de gala, es decir, nada de pijamas o zapatillas o pantuflas: de punta en blanco como siempre hemos recordado a los Oscars, con vestidos y tuxedos. Por más que la pieza sea de Prada o Gucci, el protocolo de etiqueta se vuelve a poner en marcha.

Por otro lado, será una ceremonia presencial SÍ o SÍ. Aquel que no pueda asistir o no quiera, pues entonces no tendrá la oportunidad de aparecer mediante Zoom, ya que la Academia alega que se han preparado durante meses para hacerlo de una manera segura y confiable a la gala. Esto fue lo que exactamente dijeron: "A los que no podáis acudir por cuestiones de agenda o por los problemas que todavía acarrea viajar, queremos que sepáis que no habrá opción de hacer Zooms durante la gala. Estamos trabajando muy duro para conseguir un show seguro y disfrutable para que lo viváis en persona y que lo vivan millones de fans del cine de todo el planeta, y creemos que las experiencias virtuales desmerecen estos resultados"

Cortesía: Oscars

Asique, al parecer, los Oscars seguirán siendo tan brillantes como siempre y mantendrán su vara alta en la alfombra roja.