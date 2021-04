El vestido blanco perfecto: una historia de película, bodas y mujeres famosas

No existe el vestido perfecto… O podríamos decir que sí. El blanco es el color más puro del arcoirís. Nos recuerda lo bueno, la esperanza y la pureza. Nos recuerda a una boda. Nos recuerda los largos paseos al atardecer por la ciudad o la playa. Nos recuerda que lo perfecto sí puede existir.

El vestido blanco, como dijimos más arriba, es un must-have para cualquier mujer. Tal como el Little black dress, debería existir el Little White dress, que se impusiera como básico de armario al igual que el negro. Muchas firmas ya lo han tenido en su haber durante las últimas colecciones y nos alegra ver cada vez más como se replica el vestido blanco. No queremos dejar de recordarles los mejores vestidos blancos de la historia, algunos más antiguos y otros más nuevos.

* Marilyn Monroe

Cortesía: Pinterest

Creo que este es el vestido blanco más icónico de la historia. ¿Quién no lo recuerda? Un vestido que luego de aparecer, se convirtió en historia. Una pieza de falda plisada y cuelo cruzado. Solo Marilyn pudo llevarla así.

* Diana de Gales

Cortesía: Wikipedia

No hay vestido de novia que se recuerde más que el de Diana. Un vestido muy ochentoso con hombreras y mangas bien abullonadas junto a un corsé y falda gigante. El vestido de novia más recordado de la historia.

* Kate Moss

Cortesía: Pinterest

Kate fue la supemodelo de los 90 y aún recordamos sus looks minimalistas. Sus vestidos blancos eran su must-have de todos los días y amaba usarlos.

* Gwyneth Paltrow Cortesía: Pinterest

¿Cómo olvidarse de esta pieza? Un vestido de Tom Ford que trajo la capa de vuelta en un sencillo pero fenomenal diseño. Uno de los vestidos más recordados en una alfombra roja.