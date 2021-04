Así llevan el total denim las famosas y celebrities: manual de estilo

No debe existir armario en el mundo en donde, por lo menos, no haya una prenda en denim que nos encante. No solo hemos sido capaces de crear pantalones de denim, sino también chaquetas, minifaldas, blusas y hasta vestidos. Cada prenda referida a la época o estación en la que debe usarse, pero también con especialidades que le son propias y que no podemos dejar de usar.

El jean tal vez es el más conocido mundialmente por su sencillez, clasicismo, versatilidad y atemporalidad, pero las prendas que también están creadas por denim, son famosas por las mismas características de un jean. Tal vez en el verano, lo podemos ver en un short o minifalda y, en el invierno, en un jean o chaqueta, pero es una cuestión de que siempre está y, por eso, debemos aprender a usarlo. Te mostramos algunos looks para que te vayas adentrando en este mundo de denim al 100%.

* Ana de Armas

Cortesía: Elle

La actriz de raíces cubanas llevó un look 10 en total denim. Con unos Jeans rotos y una chaqueta XXL de denim, se vistió como un outfit más pero está muy bien logrado. Además, la camiseta blanca básica le da un toque de básico más.

* Heidi Klum

Contexto: Elle

La modelo rubia nos sorprendió con este lookazo de entero denim. Unos Jeans lavados con un bajo súper alto y una camisa descontracturada que acompañaba a la perfección.

* Hailey Bieber

Cortesía: Elle

La modelo se decantó por un mono de color azul oscuro con botones en dorado, en donde la parte de arriba constituía un estilo corsé y la de abajo un pantalón extra suelto. ¿Les gusta?