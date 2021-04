Esto es lo que deberías tener en cuenta a la hora de vestirte en otoño, primavera o las llamadas épocas de entretiempo

Llueve, sale el sol, corre viento… En fin, infinidad de cambios de estación en un día. No existe día en otoño o primavera en los que no nos estemos preguntando si tendremos frío o calor por ende podemos vestirnos con un top y llevar un trench arriba. Te mostramos cuatro looks para entretiempo.