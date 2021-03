Sexy y atrevida: Letizia sorprendió con un look espectacular en Andorra

Los Reyes de España llegaron el pasado jueves 25 de marzo a Andorra para realizar una visita oficial. Aunque su agenda fue súper ajustada, pudimos ver claramente los looks elegidos por la Reina española para todos los actos. Durante el primer día, en donde visitó el Ayuntamiento y tuvo una reunión con los dirigentes educativos del país, se decantó por un vestido de Massimo Dutti que en febrero estrenó, de un color rojo borravino junto a un cinturón de cuero negro de Burberry, lo que generaba visualmente como si el vestido fuera un dos piezas.

Durante el primer día, pero en la noche, tuvieron la cena oficial presidida por los copríncipes del Principado de Andorra. Allí, Letizia eligió uno de sus looks ya usados pero más aplaudido y copiado en la historia de sus outfits reales. Un top de plumas en color rosa nude de The 2cond Skin & Co, una firma española muy elegante, junto a unos pantalones de pinzas en negro.

Cortesía: Elle

Como accesorios, se decantó al igual que en la mañana, por un cinto muy fino para resaltar su cintura en el top que es bastante largo. Además, llevó unos stilettos negros de su firma favorita de zapatos, Manolo Blahnik, y un sobre negro de Magrit. Terminó el outfit con un moño recogido, uno de sus peinados favoritos últimamente.

Este estilismo ya lo había usado por completo e igual hace dos años atrás en los Premios Princesa de Asturias 2019. No hay razón para no seguir los pasos de Doña Letizia: ella sí sabe cómo reciclar la ropa.