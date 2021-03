Las reuniones de Zoom y la vestimenta. ¿cómo vestirnos para una teleconferencia?

Pandemia y vestirse eran dos cosas que no se llevaban bien juntas. Durante la cuarentena, anduvimos de jogging o pijamas por nuestras casas y pantuflas u ojotas para descansar nuestros pies. A pesar de que estábamos en nuestros hogares, había que trabajar igual y, eso requería que por lo menos, nos vistiéramos en la parte superior.

Los expertos en moda recomiendan sacarse el pijama aunque estemos en casa. Eso nos permite poner límites de cuándo estamos trabajando y cuándo no y saber nuestros tiempos y horarios correspondientes. Si tenemos una reunión, hay que vestirse entera sí o sí. La parte superior será la más importante ya que será la que se verá por la llamada, por ende es esencial no usar mucho volumen o volados sino apostar por diseños simples y en colores neutros para no impactar tanto, como jerséis, sweaters o camisas.

Cortesía: Glamour

Para la parte inferior, sería lo mejor estar cómodas y es por eso que apostamos por estilo athleisure, es decir “negocios arriba, comodidad abajo”. Elegimos unos leggins, pantalones de chándal, joggers o pantalones de punto. Es decir, prendas que sean funcionales pero tampoco extra elegantes.

Por último, para el calzado, deberíamos optar por zapatillas, zuecos, slippers, mocasines, bailarinas o sandalias planas. Todo calzado que combine con nuestro look sin perder la comodidad de la que les veníamos hablando.

Cortesía: El Mundo

Por supuesto, no nos podemos olvidar de los accesorios que tan parte nuestra son. Como en este caso, no llevaremos ni se verán las carteras, apostemos por joyería pero fina y no tan llamativa. Al igual que lo que dijimos con la parte superior, esto se repite en los accesorios: menos es más.

Y recuerden: negocios arriba, comodidad abajo.