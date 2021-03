Dos pares de zapatillas que todas las famosas están usando: ¿De qué equipo eres? ¿New Balance o Adidas?

Las zapatillas son el calzado más cómodo para ir a todos lados: desde hacer deporte hasta ir a una reunión de trabajo. Ya hoy en día las zapatillas no pertenecen al mundo del deporte o la actividad física, sino a todos los ámbitos, de día o noche.

Hoy, las zapatillas están súper de moda y queremos tenerlas en todos los colores y modelos pero les mostramos dos pares que están haciendo que las bloggers de moda e it-girls las usen todo el tiempo con cualquier look.

- New Balance 327

Cortesía: Esquire

Podríamos decir que es una novedad, aunque básicamente no lo es. El año pasado, New Balance, dio a conocer este modelito que tantas bloggers han estado usando. Lo que fusiona este par es la calidad de unas zapatillas para correr o de running y la modernidad de la ciudad. Son aptas para usar con Jeans anchos, trajes de chaqueta con pantalón y ¿por qué no? ¡Hasta vestidos! Está disponible en varios colores y su precio es de 90 euros.

Cortesía: Glamour

- Adidas Forum 84

Cortesía: Neo2 Magazine

Como en el diseño de New Balance, estas Adidas fueron creadas en 1984 por el diseñador Jacques Chassaing, y que iba a ser dedicada a los jugadores de básquet. Al ponerse de moda durante ese año, fueron un éxito a pesar de su precio alto que eran 100 dólares. Es más, compitió con las Air Jordan de Nike, ya que Michael Jordan fue visto usando ambos modelos.

Cortesía: GQ

Por supuesto, estas zapatillas tienen un toque retro y vienen en varios colores, aunque los clásicos son blanco y azul. El diseño tiene un precio de 100 dólares.