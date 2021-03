Las zapatillas Converse que salieron a la luz y serán las favoritas de la temporada

Estas zapatillas son uno de los modelos icono de la marca. Se trata de las 'chuck taylor'. Un diseño bordado de motivos naturales como la luna, el sol, las estrellas y un mensaje oculto que guarda en su lengüeta. Sin duda, todo un 'must' para la temporada.

Y aunque estas zapatillas están llenas de magia, se trata de un clásico que no puede dejar de llevar. De hecho, este par ha demostrado que su versatilidad no tiene límites. El modelo favorito de Converse es la 'Chuck Taylor All Star' que han reinventado en infinidad de estampados y formatos.

Estas 'sneakers' se denominan 'It's Okay To Wander' (no pasa nada por deambular) están diseñadas para llegar hasta donde te lleve tu imaginación. Las mismas, se encuentran disponibles en color blanco y también en negro. ¿Lo más especial de ellas? El mensaje oculto en su lengua interior: "It's okay to wander from yourself to the world". Una fórmula especial de calzar este clásico de Converse.