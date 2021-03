Zapatillas Converse: cómo combinarlas con cinco estilos distintos de tendencias en la calle

Desde que Chuck Taylor las ideó, se convirtieron en un ícono. Todo el mundo tiene un par y son tan cómodas, livianas y funcionales que nunca queremos bajarnos de ellas (y menos si tenemos que ponernos zapatos altos o stilettos). Blancas, negras, de colores vibrantes, con estampados, no importa cómo sean, lo importante es poseerlas.

No podemos dejarlas afuera de las tendencias porque son un clásico y siempre serán parte de la moda lo queramos o no. Pero, antes la gente solo las combinaba con joggins o ropa de entrecasa y ahora se han convertido en un accesorio más de trajes o estilos mucho más elegantes. No hay que tener miedo de usarlas, sino aprender a tener ojo clínico para descubrir en qué puede combinar bien.

Te mostramos cinco estilismos para que uses con zapatillas Converse:

* Con trajes

¿Trajes con zapatillas? ¡Sí chicas! No hay una mejor tendencia que asistir a una reunión o ir al trabajo súper cómodas con unas Converse. Si el traje es monocolor y las zapatillas de un color distinto, mucho mejor.

* Con vestidos

Si es un estilo romántico irá de 10 con nuestras Converse. Incluso si es un vestido con brillos o lentejuelas y tenemos unas zapatillas que combinan, se convierte en un conjunto infalible.

* Estilo athleisure

Este estilo fue el más buscado durante el 2020 en las calles porque mezcla lo deportivo con el lujo o las tendencias. Unas Converse son el accesorio ideal para este tipo de outfit.

* Total look

Si apostamos por un total look o un look en el mismo color todas las prendas, también podemos incluir nuestras zapatillas. Si es en blanco o negro total, se convierte en un clásico.

* Con estampados

El animal print o las rayas no se irán esta invierno y ¿por qué no? Podemos combinarlo con nuestras Converse. Lo mejor es que tengan algún color parecido a la prenda estampada que usaremos para no generar un desequilibrio de colores.