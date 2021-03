Pantalones efecto fit: copia la tendencia de Eugenia Silva

Madrileña y descendiente de una familia de juristas, Eugenia Silva se transformó en todo un ícono de belleza y moda. Una cualidad de la que hace gala en cada gesto desde su cuenta en Instagram, donde tiene 335 mil seguidores.

Cuando tenía apenas 16 años recién cumplidos ganó el concurso de belleza Elite Look of the Year y poco después partió a probar suerte en París. En la capital francesa se consolidó como una figura angelada dentro la industria de la moda y se convirtió rápidamente en imagen de Oscar de la Renta, entre otras marcas de renombre.

Fuente. Pinterest

Pero más allá de la moda, la bella Eugenia tiene un negocio de restauración en Formentera y de productos derivados del cerdo en Extremadura.

Además, apoya a la ONG Fundación Plan España para ayudar a los niños de África y es habitué del Festival de Cine en Cannes gracias a la productora Braven Films que fundó en 2010.

Es decir, con 45 años está en la cumbre tanto de su belleza como de sus éxitos. Sin embargo, jamás se cansa de imponer tendencia y hallar esas prendas favorecedoras que al vestirlas se vuelven moda, por sólo haberlas llevado a los ojos del público.

Esta vez se trata de los pantalones acampanados más sentadores que se puedan encontrar. De cintura alta y patas anchas, estilizan como ningún otro modelo.

La marca de los pantalones ha conquistado a más de una influencer, Sophie & Lucie. Una tienda cuyo éxito reside en la simpleza de sus prendas, de inspiración retro, buena caída y vibrantes colores.

Fuente. Instagram

El diseño lleva un estampado de pequeñas florcillas que se ciñe a las curvas de la top model generando un efecto fit que la hace lucir más femenina que nunca.

Es elástico, súper cómodo y a la vez ligeramente ajustado a medida que la tela se acerca a la cintura.

La súper modelo lo luce sin prenda superior, de espaldas para no mostrar el topless y con el texto “Mentalidad hippie“. El marco es un precioso atardecer, su hora favorita para las fotos a juzgar por un paseo por sus publicaciones, muchas sacadas.