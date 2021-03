Según las influencers estos son los pantalones vaqueros de Zara que más favorecen y mejor te sentarán

Este es el vaquero perfecto según las influencers. Y todo ha sido gracias a Grace Villarreal. Los mismos se encuentran Zara. Así como también los novedosos moom-lose de H&M ni los flare rotos de Amelia Bono.

Es que la influencer publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que enseñaba los detalles de su look del día. "No había querido decir nada antes porque quería asegurarme de que los que había pedido me quedaban bien, porque digo no vaya a ser que lo enseñe y vayáis todas a por ellos", explicó Grace bromeando con la posibilidad que se agoten y de que sus seguidoras arrasen con estos vaqueros de Zara.

Son pantalones de tiro alto con pernera recta y larga de cinco bolsillos y efecto lavado del gigante de Inditex y cuestan tan solo 29,95 euros.

En la web de Zara solo queda disponible la talla 36, el resto están completamente agotadas.