Esta es la combinación jamás pensada y Kendall Jenner lo hizo realidad: ¡leggins con botas Ugg!

La modelo y empresaria Kendall Jenner se ha convertido es una de las celebridades más aclamadas del momento, esto se debe a la popularidad que ha adquirido desde el 2007 con el reality show familiar "Keeping Up with the Kardashians". Gracias a su talento es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

La integrante del clan Kardashian, se ha convertido en un ícono de la moda, siendo una de las modelos más cotizada del medio del mundo de las pasarelas siempre se le ve con increíbles atuendos, totalmente versátiles, llevándose así las miradas de todos sus seguidores.

Kendall fue captada en los Ángeles usando una combinación que nadie esperaría, un leggins color café, junto con unas botas que han vuelto a estar en tendencia y que muchas celebridades ya han optado por ellas, las botas ugg en su minina versión. Un calzado cálido y muy confortable para una caminata matutina.

Sin duda una combinación que parecía mala idea, pero la cual Kendall logró llevarla perfectamente en su habitual caminata matutina. Sin duda, uno de los mejores outfits para esta temporada, logrando estar y verse 100% cómoda y radiante.

La modelo estadounidense demostró que para llevar esta prendas, debes ser arriesgada. Kendall esta vez apostó por un factor effortless, el cual destacó con la hoodie o sudadera grisácea con un estampado en el centro. Esta prenda es lo suficientemente amplia para cubrir su retaguardia, logrando un efecto ochentero ideal para una mañana de caminata o para ir de compras al supermercado.