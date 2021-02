Los zapatos más utilizados en esta temporada estilizan la figura

Los zapatos son el accesorio más amado por todos, y para una mujer nunca son suficientes, siempre se necesita tener más y más. Hoy te presentaremos estos zapatos que te ayudarán en cualquier ocasión a verte elegante he incluso añadir unos centímetros demás.

El primer modelo del día de hoy serán los chic, unos zapatos que te harán ver muy elegante, y si lo pones en duda habría que preguntarle a la empresaria Chiara Ferragni, quien eligió unos parecidos el día de su boda.

Los zapatos con agujetas, se han puesto de moda, estos le darán un toque vintage a tu outfits, dándote un aire elegante en todo momento, otras que te ayudarán a estar a la altura, son las botas negras, en especial las que son un poco más abajo de la rodilla. Nunca pasarán de moda y te ayudarán a la hora de no querer complicaciones, ya que te sirven para cualquier estilo.

En el mundo de la moda, los zapatos con broches pueden ser tus mejores aliados a la hora de añadir un toque sofisticado y con mucho glamour. Para este tipo de zapatos se recomienda usarlos unicolores, en su preferencia neutros, lo importante en este diseño siempre será el broche, ya que este será el protagonista de tus zapatos y se llevará todas las miradas.

Si lo que realmente quieres es comodidad, no esperes más, la mejor opción en esta ocasión serán los zapatos flats. Podrás conseguir cualquier estilo: color, estampado, etc. Todos estos modelos de zapatos te dejarán ver más hermosa y elegante de lo que ya eres. ¡Así que no esperes más y ve por los tuyos!