Vestida de novia: Jennifer López muestra cómo lucir un vestido de boda

Jennifer es una de las mujeres mayores de 50 años más sexies y empoderadas de todo el mundo. Cualquier foto que suba a redes, ya sea con su familia, prometido, ejercitándose o preparándose para un nuevo proyecto, tiene millones de me gusta y se convierte en noticia.

Este caso no fue la excepción. Jennifer subió un posteo a su Instagram con un vaporoso vestido de tul con hombros caídos y gran falda de princesa en blanco, muy al estilo nupcial. Todo el mundo enloqueció porque no sabían si estaba por dar el gran paso con su pareja Alex Rodríguez, con el cual está comprometido desde el 2019 pero aún no habían podido casarse.

¿Era este el momento que todos sus fans estaban esperando? Pues no. La actriz salió a aclarar que fue un vestuario hecho para su primer día de rodaje en el nuevo film, “Shotgun Wedding”, en donde al casarse con su pareja en un destino paradisíaco son secuestrados.

Pero esta no es la única vez que Jennifer nos ha sorprendido con un vestido de novia. Para su anterior película, “Marry Me”, la pudimos ver con una pieza cuajada de lentejuelas y muy estilo romántico de Zuhair Murad, uno de sus diseñadores predilectos.

¿Pero es el verdadero estilo de JLo? Al parecer, no. En su primer boda con Ojani Noa, llevo un vestido de encaje blanco con tirantes finos, muy simple. En su segundo casamiento, con Cris Judd optó por una pieza muy parecida a la primera, al que solo le añadió un velo. Su última boda con Marc Anthony, no pudimos ver su vestido pero deducimos que fue de un estilo sin mucho brillo, sensualidad o romanticismo.

Esperamos con ansias su cuarta boda con Rodriguez y saber cuál será su elección nupcial.