Úrsula Corberó y Rihanna nos enseñan a llevar el corte de pelo del momento: el mullet es tendencia

Si pensamos en el corte de pelo mullet, lo primero que se no viene a la cabeza es la estrella del rock David Bowie que nos cautivó a los 70 y no solo por su música, sino también por su particular estilo. Tanto así, que este corte de cabello lo relacionamos solo con él.

Pero, actualmente algunas famosas se le han animado, tanto que este look pisa fuerte en el "street style". De hecho,la hemos visto a la cantante Rihanna y a la actriz española Úrsula Corberó llevarlo muy bien. ¡Porque hay que tener personalidad para cortarnos el cabello así!

Este haircut, durante los primeros meses del año, lo llevó Rihanna y con él no solo lucia sexy, sino también diferente a las demás, rebelde y osada.

¿Cómo es el mullet? De flequillo desfilado y volumen en el área de la coronilla. A su vez, su largo llega hasta la nuca y presenta patillas muy marcadas. Lo diferente es que tiene todo el peso en la parte superior, similar al estilo punk.

Pero, Rihanna no es la única que se animó a este estilo. Después de los setenta con David Bowie, el mullet regresó en la década del 2010 en las alfombras rojas. Sin ir más lejos, una de las primeras en probarlo fue la actriz española Úrsula Corberó y lo llevó como corresponde.

Miley Cyrus y otras celebrities también se sumaron.

¿A qué tipo de rostro les sienta mejor? A aquellos que buscan alargar la cara. Es decir, lo rostros redondos con este corte se verán más beneficiados. A su ve, no es tan recomendable para las caras cuadradas, alargadas, de diamante o corazón, debido a que es un corte marcado que enfatiza las facciones angulares y hace tu expresión más dura o poco favorecedora.