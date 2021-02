Duelo de estilos premamá: ¿Lady Di, Kate Middleton o Meghan Markle?

El estilo de las mujeres que conforman la dinastía de la Reina Isabel II es de los más seguidos en redes. Meghan Markle anunció recientemente, por Instagram, la llegada de un nuevo integrante a la familia y nos recordó la importancia de no perder el estilo estando embarazada.

No se puede dejar de lado a dos grandes que la acompañan, Kate Middleton, o acompañaron (Lady Di) en el trayecto de encontrar el buen gusto por la moda.

Pero, ¿quién vistió mejor su embarazo?

Lady Di

La monarca fue una de las mujeres más destacadas en estilo durante los años 80. Siempre al último grito de la moda y acompañada por grandes diseñadores, Diana supo encontrar su lugar en la industria y entre sus fanáticas.

Sus looks más desenfadados siguen siendo tendencia: jeans holgados y rectos con sweaters coloridos y estampados, rozando lo infantil.

Aunque tampoco dejaba los tacones de lado con outfits increíbles con vestidos de corte imperio que hacían que su panza se luciera aún más, junto a cárdigans de hilo, todo en colores pasteles.

Los abrigos en Londres son infaltables y Lady Di sabía lucirlos a la perfección. De corte midi (tendencia este invierno 2021) y prints estrafalarios, no temía a arriesgar en materia de moda.

Kate Middleton

Kate será quien ocupe el lugar de Isabel II una vez que fallezca y, es por esto, que su estilo es el más protocolar de todas. Ama usar abrigos de colores sólidos o estampados sobre vestidos rectos junto a plataformas cerradas, lo cual permite que permanezca con su elegancia real pero agregando toques modernos.

Los colores pasteles no pueden faltar en su guardarropa de día y de noche. Les mostramos un look matutino con abrigo recto y solapas haciendo juego con su vestido, todo en color salmón, mientras que el outfit nocturno resalta por un vestido de corte princesa -por debajo del pecho- en color celeste, muy parecido a los looks de Lady Di.

Meghan Markle

La nueva integrante de la familia real nos encanta con outfits frescos y naturales. Apuesta por abrigos a cuadros o vestidos camiseros a rayas o con algún print a la moda para looks más informales.

Para eventos protocolares, se decanta por outfits completamente plagados de un solo color, como en este caso, el nude. Vestido a la rodilla plisado, chaqueta y tacones es un look que todas podemos usar estando o no embarazadas y triunfar.

Las tres tienen fanáticas alrededor del mundo gracias a sus estilos, pero en este duelo de premamás ¿quién gana?