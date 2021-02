Para imitar: ¿Cómo conseguir el "look rockero" de Lucía Celasco?

Aunque el título todavía le pese, será eternamente recordada como la nieta de Susana Giménez, la gran diva argentina. Pero eso no quiere decir que Lucía Celasco no lleve su sello propio y sea un ícono en sí misma.



Por el contrario, se ha convertido en una referente del look para las más "teens" que no para de sorprender y conquistar con nuevas combinaciones más jugadas y atrevidas. El estilo rebelde de Lucía es una propuesta en sí mismo, compuesto por jeans rotos, botas bucaneras, "peinado despeinado" y remeras con estampas propias del rock.





Muy influenciada por la música, este es un elemento recurrente en sus diseños. Y es que Lucía Celasco cuenta con su propia marca de ropa, "Lovely Denim", firma de la que también es cara protagonista principal en distintas producciones. La característica de su línea de indumentaria se basa en propuesta joven, sin prejuicios, muy sexy y (como siempre) rockera. ¿Un tip? Es fan del tiro bajo, sello de los 90's que aún se elige en la actualidad.

Pero un look rockero no es 100% rock si no incluye dos cosas: accesorios cancheros y... ¡Tatuajes! O al menos así lo decide Lucía Celasco. Las cadenas, sombreros, cinturones con tachas y apliques para sus cómodos borcegos que combina con casi todo lo que se pone; no pueden faltar. Su tatuaje de corazones colorados es un hit que miles de jóvenes decidieron copiarle.

Las claves de este look también tienen otro factor común: combinar el denim celeste claro con el "total black" en el resto de los ítems que componen el vestuario. Esto hace que los contrastes en tono queden evidenciados y se refleje mejor el "juego rockero". Las tiras dentro de los diseños también son muy habituales.

El cuero negro es otro hit básico del rock: presente en botas, chaquetas y hasta vestidos. Lucía Celasco lo sabe bien y por eso escoge bucaneras y texanas confeccionadas en este material para acompañar vestiditos románticos, blusas de seda y túnicas. El mix de estilos siempre compone un outfit inolvidable.





Y, como no podía ser de otro modo pues es digna nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco también es fan del print animal. En quimonos, blusitas, vestidos y remeras con estampa, suele elegir este motivo para muchos de sus conjuntos.





Icónica, rockera, siempre con la boca roja y el pelo despeinado, Lucía Celasco es un referente de la moda joven, dotada de una sensualidad digna de los años 50's y 60's, con el atractivo de la modernidad más floreciente. ¿Con qué nos sorprenderá en sus próximos posteos?