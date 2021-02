Los looks que eligió Kendall Jenner para estilizar su figura: te verás más delgada

Kendall Jenner se hizo reconocida luego de su aparición en el reality de su familia, “Keeping Up with the Kardashians”, como una de las menores del clan junto a su cómplice, Kylie Jenner. Pero no fue hasta el 2014 cuando irrumpió en un desfile de Marc Jacobs, que su fama comenzó a crecer como la espuma.

Kendall es una de las it-girls más conocidas en el mundo entero por sus looks inundados de normalidad y modernidad al mismo tiempo. Su streetstyle se ha convertido de los más seguidos en redes sociales.

¿Cómo vestir como la modelo? ¡Te lo enseñamos en tres simples pasos!

Jeans + crop top

Este estilo es un must-have en su armario y debería serlo en el de todas. Para looks de primavera o verano cuando no sabemos qué ponernos, hay que decantarse por este outfit. Si los jeans son holgados y tiro alto, mucho mejor para alargar nuestra figura.

El cuero

Para las que aman el tono rocker en sus outfits, entonces el cuero como lo lleva Kendall les encantará. Es un textil propiamente del invierno pero , se puede llevar en media estación como el otoño o la primavera. En estos casos, la modelo lo viste a la perfección en un tapado de corte midi como también unos pantalones junto a un minitop.

Abrigos XXL

Otra de las tendencias de este invierno 2021 serán los abrigos con súper hombreras o extra largos. Kendall usa este tipo de prenda para el día a día como entrevistas, salidas con amigas o desfiles. Además, un abrigo de este estilo es totalmente un básico del guardarropa para cualquier mujer.

Kendall Jenner se convirtió en una de las chicas 2020 junto a mujeres como Dua Lipa o su amiga, modelo también y nueva mamá, Gigi Hadid. La estrella de reality nos seguirá sorprendiendo con sus looks cargados de tendencia y su pisada en las pasarelas más importantes del mundo.