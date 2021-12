Alejandra Maglietti nos enseña cómo combinar pantalones rosa

Alejandra Maglietti siempre tiene algo para ofrecernos en cuestión de moda o estilo. Esta vez nos presenta el poder de los pantalones rosa y nos demuestra que podemos usarlos casi con todo lo que queramos. ¡Aprende a combinarlos igual que la conductora!

Pocas tienen un pantalón rosa en su armario. Nosotras te decimos que hoy lo necesitarás como un clásico más, como a un pantalón negro o blanco. Alejandra Maglietti nos enseña tres look con distintos pantalones rosa y ¡los queremos a todos!

Alejandra Maglietti tiene el traje rosa más bonito y favorecedor. Foto: Instagram

Alejandra Maglietti tiene el traje más favorecedor de todos. Ella eligió uno de blazer-pantalón en rosa junto con un top de escote redondo en amarillo y unas sandalias blancas. El pantalón cropped, de cintura alta, ajustado en las piernas y con un leve acampanado en el bajo, es muy favorable para todos los cuerpos.

Además el blazer con hombreras y largo hasta la cadera permite generar la silueta de reloj de arena y disminuir un poco la zona de las caderas.

Si quieres un look más sensual, apuesta a unos pantalones rosa con un crop top. Foto: Instagram.

El segundo look está compuesto por unos pantalones anchos en rosa chicle junto con un top en verde menta. El top de mangas redondas y escote en V es perfecto para las chicas que tienen espalda estrecha y quieren añadir más volumen a sus hombros o a su cuerpo en general.

Para el último outfit, Alejandra Maglietti nos muestra un pantalón de pinzas fucsia junto con un sweater de cuello alto en el mismo color y una gargantilla dorada.

Alejandra Maglietti nos ayuda a conseguir un look con pantalones fucsia. Foto: Instagram.

No es el mejor look para verte más estilizada, porque no muestra nada de piel, dado que las prendas son muy cerrados. Si buscas ese efecto, te recomendamos usar un pantalón similar con una blusa o camisa blanca o negra más holgada o que deje ver algo de piel debajo.

Alejandra Maglietti nos enseña estos tres looks con pantalones rosa para que clonemos o nos inspiremos en ellos.