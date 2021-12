En qué se inspiró Paco Rabanne para vestir a Eiza González

Eiza González enamora a Hollywood con tan sólo 31 años. Carismática, talentosa y bella tiene además, el don de la moda. Y esta vez deja la vara bien alta con su atuendo para la ocasión: la red carpet de los premios conocidos como Fashion Awards 2021.

Luego de una edición digital a causa de las restricciones impuestas por el contexto de la pandemia mundial, esta vez las celebridades disfrutaron el doble haciéndose presentes en la alfombra roja.

El outfit de ensueño de Eiza González tiene reminiscencias a los tocados que se usaban en los años 20's, pero veamos en detalle qué dice la firma Paco Rabanne.

El look completo de Eiza González con bolso confeccionado de pequeños espejos estilo retro y tocad de joyas. Fuente. Hola

Eiza González invitada a los “Oscar de la moda“

La lluvia de piedras brillantes y las joyas fueron protagonistas en el outfit de Eiza González pero ¿cuál es el verdadero motivo? Uno romántico y esperanzador. Mucho más de lo que puede verse a primera vista: el traje ecléctico, original y deslumbrante de la actriz del film “Godzilla vs. Kong“ está inspirado en las ansias de volver a sentir el sol sobre la piel en la playa.

Sí, después de un largo período de confinamiento el mensaje elegido por Julien Dossena, el director creativo de Paco Rabanne es ese. “Por todos esos placeres que hemos anhelado por tanto tiempo“, declaró a la prensa y contó que al tener esta idea, trabajó con ella para confeccionar el espectacular vestido y que además de esperanzador e inspirador fue divertido hacerlo.

De esta manera, Eiza González parece haber estado más que a tono con un evento que ameritaba un dress code de ensueño.

Un look ecléctico y original. Fuente. Vogue

Como una de las invitadas de lujo, la actriz reflejó con este vestido su espíritu osado y su esencia innovadora. El estampado colorido del vestido asimétrico fue acompañado con adornos dispuestos como lluvia de piedras brillantes, tanto para el tocado, como para las terminaciones del traje y la bijou.

Eiza González lo lució junto con unos tacos de Jennifer Chamandy y un bolso vintage que completaron un estilo difícil de encontrar por su originalidad: una mezcla de los tocados retro con la época disco en un outfit digno de una diva moderna. El reverso del look de Eiza González. Fuente. Vogue

Labios intensamente rojos y un make up luminoso para la piel fueron el broche de oro de un look inolvidable. ¿A qué te recuerda el look de Eiza González? ¿Logró plasmar su idea el diseñador?