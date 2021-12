Cómo llevar zapatillas blancas a todos lados y con estilo

Las zapatillas blancas son de lo más top y moderno que existe. Quedan bien con cualquier ropa que llevemos sea día o noche y además le dan ese toque despreocupado a cada atuendo. Nosotras elegimos tres looks para que te inspires a la hora de llevar zapatillas blancas.

¿No sabes qué calzado usar? Si no sabes cuáles zapatos son mejores para ti, entonces decántate por las zapatillas blancas. Nunca te fallarán y siempre quedarán geniales, con cualquier estilismo.

Un total look en blanco con zapatillas siempre quedará bien. Foto: Fustany.

El primer look está conformado por un vestido minimalista y ultra elegante, en blanco y de corte columna sin escote. Desde las zapatillas hasta el bolso con la boa blanca, todos son complementos perfectamente elegidos para cualquier mañana o tarde que sales a trabajar y no sabes qué ponerte.

Por supuesto que no es necesario que el vestido sea igual a este sino que puede ser cualquier vestido que nos guste ya sea largo estilo boho chic, estampado, midi, plisado, entre otros.

Las faldas con faldas también son una buena decisión si no sabes qué ponerte. Foto: Hello Thalita.

Otra manera de llevar nuestra preciadas zapatillas blancas es un con una falda midi de cintura alta y una simple camiseta básica. Como se trata de un look extra simple trata de al menos jugar con dos colores complementarios como hizo esta influencer con el azul marino y el celeste.

Si no tienes este tipo de pantalón, puedes reemplazar por unos shorts de denim. una minifalda, una minifalda o falda lápiz o el pantalón estilo oficinista negro que todas tenemos.

Trajes y zapatillas es un combo moderno y extra canchero. Foto: Fustany.

Por último, el traje no podía faltar en este conteo junto con las zapatillas blancas. Esta influencer nos muestra que un traje negro de raya diplomática o, el traje que tengas en tu armario, queda fenomenal con estas zapatillas. Lo único que necesitas agregar a este look es una camiseta básica en gris, blanco o negro y, si le quieres dar una chance para una salida de noche o un after office, puedes cambiarla por una camisa blanca anudada o un top lencero.

Las zapatillas blancas siempre nos dan buenas ideas para jugar con nuestros atuendos. ¿Qué tal si pruebas algunos de estos looks y sales directo a la calle? Te lo aseguramos: todos voltearán a verte.