El soñado vestido de volados de Carmen Villalobos

La estrella de telenovelas Carmen Villalobos (38) es también la reina del estilo en Instagram. Con 18,1 millones de seguidores la actriz, conductora y empresaria se dedica también a ostentar sus looks e inspirar en materia de moda.

Amante de los vestidos con volados y el estilo romántico, suele sumarle su toque de sensualidad a este tipo de atuendos. Sobre todo, imprime a este tipo de outfits las últimas tendencias y en esta ocasión, mostró el color que será furor esta temporada: el nude.

Frunces, volados en las mangas y en los hombros te harán ver más alta. Fuente. Mamas latinas.

El vestido de volados de Carmen Villalobos: la gama que se usará todo el verano

Junto con el también actor Sebastián Caicado, Carmen Villalobos forma una de las parejas más queridas y estables de Latinoamérica.

Quizás sea por eso que la actriz de Café con Aroma de Mujer cree en el amor, luego de 13 años de matrimonio, se la ve más enamorada que nunca y para demostrarlo, rinde culto a los outfits tan románticos como sensuales.

Dentro de este estilo, los volados son su must para producir casi cualquier look. Los usa en faldas, mangas y escotes. No solo aportan movimiento y volumen, sino que además le permiten estilizar su silueta. Veamos algunos trucos en acción.

Noticias Relacionadas Preciosa: Carmen Villalobos enamoró a todos con su vestido

El truco de los volados es uno de los favoritos de Carmen Villalobos. Fuente. Instagram @cvillaloboss

Los crop tops con volados son su perdición. Los usa en todos los tonos claros que existen, pero los rosa pálido y los nude quedan increíbles contra su piel morena.

El secreto es crear un nuevo de movimiento y volumen en lugares estratégicos. Lo mismo ocurre con los vestidos. Eso sí, es importante como truco de estilismo clave dejar despejada el área de la cintura. La zona central del cuerpo debe estar siempre marcada por el diseño de la prenda, subrayada con una línea un poco más ceñida al cuerpo y despejada.

El efecto de los volados que Carmen Villalobos adora es para crear más volumen a la altura del pecho, los hombros o como juego de movimiento en las terminaciones de la ropa como el ruedo de las faldas o el borde del cropped top.

El vestido de volados en nude, como plus, la hace más alta por su juego de volados cocidos a los hombros. Volados en un solo hombro: Carmen Villalobos sabe que lo irregular estiliza. Fuente. Instagram @cvillaloboss

El color de temporada, el nude o beige claro (conocido como color piel o “desnudo“) es perfecto para las mujeres de piel morena o tostada, pero además, tiene un efecto súper favorecedor. Todas las tonalidades dentro de la gama del nude estilizan porque visualmente crean el efecto de “alivianar“ y crear más superficie de piel “a la vista“.

Carmen Villalobos usa este tip de moda a su favor y recurre frecuentemente a este color tan sentador. El color nude es fácil de combinar: los pendientes dorados con el detalle de perla de Carmen Villalobos son solo un ejemplo de que combinan a la perfección con los accesorios metalizados de cualquier tipo. Fuente. Instagram @cvillaloboss

Si escoge un vestido en color nude, sabe que es fácil de combinar con accesorios dorados, blancos o plata: pendientes, clutch de mimbre y un make up en colores tierra, con piel satinada y melena suelta. Romántica, clásica, elegante y femenina, su feed está repleto de este estilo.

Y tú ¿Qué esperas para sumar un vestido de volados en color nude como el de Carmen Villalobos para deslumbrar en tu próxima fiesta?