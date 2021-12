Soledad Fandiño tiene los looks más fashion con shorts

Soledad Fandiño es de esas mujeres a la que parece que no le pasan los años y siempre luce impoluta, lleve lo que lleve. En esta nota nos centraremos en sus looks con shorts, las prendas que son nuestras salvadoras en esos días en donde no aguantamos el calor.

Todos los shorts de denim, algodón, lino, deportivos, entre otros son los que más usamos durante el verano gracias a sus materiales livianos y que no absorben el calor. Soledad Fandiño los lleva en distintos estilismos y nos muestra cómo darle un giro más elegante a estas piezas.

Aprovecha el color 2022 para probar distintos looks. Foto: Instagram.

El color very peri fue elegido como el color más importante del 2022 y Soledad Fandiño se adelanta a esa tendencia con este look. Ella usó unos shorts de tiro medio con bolsillos y el bajo doblado en este color junto con una blusa de hombreras altas y mangas arruchadas que lo que permiten es añadir más altura lleves lo que lleves.

Anímate a un conjunto con shorts en very peri que es uno de los colores más favorecedores de la paleta para cualquier tipo de piel, desde las rosadas a las más morenas. También, si vas a usar hombreras lo más indicado es que no lleves accesorios de gran tamaño para no opacar la atención en los hombros.

Militar, animal print, botas...¡Juega con tus shorts y distintas piezas! Foto: Instagram.

Para aquellas que quieren lograr un look monocromático pero en un color más oscuro, les presentamos este atuendo de Soledad Fandiño formado por unos shorts ajustados en animal print junto con un top de mangas cortas en verde militar y unas botas de estilo cowboy o vaqueras. Esta es una buena manera de presentar colores que se usan normalmente en invierno en prendas veraniegas como los shorts y el top.

Para las que no se despegan de los shorts de denim, este será su look favorito. Foto: Instagram.

Las que no se pueden separar de los shorts de denim, por supuesto que les tenemos un estilismo guardado de la conductora. Este conjunto de blazer-shorts de Vitamina es lo más y además podemos usar las prendas juntas o por separado lo cual hace este traje mucho más versátil y combinable.

Soledad Fandiño eligió unos shorts de denim de tiro alto junto con una chaqueta larga de denim también, ambas piezas con estampado de puntos blancos pequeños. No podía faltar la blusa en los mismos colores que el traje y un pequeño bolso en camel que va perfecto con ese azul.

Soledad Fandiño nos enseña que los shorts son las prendas que más podemos usar durante el verano y que además podemos armar looks súper elegantes y en tendencia.