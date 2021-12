Los blazers que todas necesitamos son los de Jessica Alba

Jessica Alba es una de las actrices que tiene gusto por lo clásico y las prendas básicas como jeans. camisetas, tops simples y blazers. En esta nota analizaremos los looks de la empresaria y veremos por qué nos conviene cada uno de sus blazers.

Llega el invierno y se acaba la época de entretiempo lo que significa que debemos sacar nuestras prendas más abrigadas y entre ellas está el blazer. ¿Cuál es el indicado para ti? ¿Cuáles son los blazers que necesitas? Estas preguntas te las respondemos junto a Jessica Alba.

Blanco

Jessica Alba junta distintos básicos y los plasma en este look. Foto: Vogue.

El blazer blanco es uno de los clásicos de cualquier guardarropa y Jessica Alba no tuvo mejor idea que juntarlo con otras prendas simples y básicas. Ella combinó su blazer favorito con una camiseta blanca básica, unos jeans pitillo con roturas, stilettos blancos, bolso blanco y gafas de sol.La actriz nos entrega un look que puede servirnos para todo el día desde temprano en la mañana para asistir a la oficina hasta la noche para el after office.

Navy

Aunque el balzer navy sea un poco más veraniego, podemos darle un twist invernal. Foto: Elle.

El blazer azul marino o navy se ha transformado en uno de los más buscados temporada a temporada por su funcionalidad y porque siempre luce bien. Jessica Alba lo usa con distintos colores en un mismo look: pantalones palazzo color salmón, camiseta blanca con rayas negras y sandalias negras de plataforma. Este es un atuendo informal pero con toques formales que le da el blazer con sus botones dorados y el satinado de su pantalón.

A cuadros

El estampado a cuadros es el más recomendado para el 2022. Foto: AboutHer.

Jessica Alba nos enseña su look perfecto para el invierno con un blazer a cuadros en color marrón, una de las tendencias 2022. El look se termina de completar con un jumpsuit marrón camel con borceguíes marrones y una bandolera animal print en marrón también. Este atuendo es perfecto para inspirarte en este fin de año sin dejar de lado la comodidad.

Jessica Alba nos enseña estos tres looks con los blazers que necesitaremos siempre. ¿Ya te compraste o tienes todos?