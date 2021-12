Las botas texanas de Ángela Aguilar ideales para usar con jeans ajustados

Las botas texanas de Ángela Aguilar son furor esta temporada, pero ¿sabes llevarlas con jeans? Seguro que sí, pero nunca está de más darle una mirada a cómo lo está haciendo la pequeña princesa de la voz mexicana.

La it girl mexicana siempre llevó las botas texanas, es cierto. Pero este año aparecieron pisando fuerte en el street style y se sumaron a los looks más cancheros, informales y relajados junto con prendas estilosas y por supuesto, distintos diseños de vaqueros.

La cantante mexicana tiene una especial manera de incorporarlas a sus looks con pantalones de mezclilla. Por eso, si aún no tienes muchas ideas sobre cómo llevarlas con jeans, ella te lo muestra.



El total look de Ángela Aguilar con botas tejanas por sobre los jeans ajustados ¡un fuego! Fuente. Instagram @angela_aguilar

Ángela Aguilar con el furor de temporada: botas tejanas + jeans ajustados

Los skinny jeans fue desplazado por otros modelos más holgados y comfy esta temporada. Pero eso no significa que los adorables pitillos no se usan más ¡al contrario! Deben ser un as en la manga en todo fondo de armario para sacarlos a relucir cuando la ocasión lo amerita.

Ángela Aguilar tiene muy claro cuales son esas oportunidades: y casi todas, incluyen unas botas texanas. Versátiles y estilosas, están de moda hasta para el verano en colores metalizados, blancas o colores más tradicionales como negro, gamuza y marrón oscuro. También las vimos en rojo, verde, azul y algunas opciones más atrevidas.

Las que más se usan son las de caña baja o midi, pero también vienen en caña alta, sobre todo para outfits de noche y en color negro, metalizado o glitter.

En el caso de la influencer mexicana Ángela Aguilar, ella suele llevarlas en versiones bastante clásicas. Excepto por un par verde esmeralda y otras rojas, el resto de su colección de botas tejanas es de colores más neutros. Su truco de estilo es simple: las combina siempre con jeans tiro alto bien ajustados y las lleva por dentro de las botas.

Elige las de punta redonda o cuadrada, según la ocasión. Con más o menos dibujos bordados. Pero si hay un detalle que Ángela Aguilar no descuida jamás es el calado en forma de “v“ que tienen las botas al frente. Esto estiliza la pierna, alarga visualmente la silueta y favorece tanto que vale la pena elegir un color que contraste bien con el tono del jean ajustado.

En la foto podemos ver a la cantante con un modelo de jean de tiro alto ajustado, metido dentro de las botas color marrón gamuza claro.

Clásico, estiloso y favorecedor, este look de la hija menor de Pepe Aguilar es fácil de recrear con una remera básica como prenda superior, puede ser en colores neutros o algún tono vibrante que le otorgue un aire joven y divertido al look.

¿Qué esperas para probar cómo quedan tus botas texanas por fuera de los jeans ajustados al estilo Ángela Aguilar? ¡Inspírate en su outfit! El gusto por la moda de la cantante de 18 años nunca falla.