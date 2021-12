El bolso de Salma Hayek que cuesta más que una piedra preciosa

Es tendencia, sustentable y carísimo. El bolso de Salma Hayek es el más costoso de su lujosa colección y te contamos todo sobre este complemento, más caro que una piedra preciosa.

Siempre elegante, Salma Hayek adora por igual las joyas y los bolsos. Fuente. El Universal

Más caro que un diamante: el bolso de Salma Hayek hecho con basura marítima

El nuevo hit de moda es ser ecológico y sustentable, también en artículos de lujo. Por esto, la diva mexicana Salma Hayek no dudó en sumar a su colección de bolsos exclusivos esta joya producto de las innovaciones que va haciendo la marca Gucci para satisfacer los intereses de las nuevas generaciones de clientes.

Por supuesto, la preocupación por el medio ambiente está de moda, y con razón. La contaminación de los mares, el aire y el calentamiento global son noticia todos los días y cada industria intenta aportar un granito de arena para revertir la situación.

Conscientes de ello, la marca lanzó este año una colección completa de bolsos, accesorios y prendas “ecológicos“. Es decir, realizados de forma sustentable, con materiales reciclados y promocionados por celebridades de la talla de Salma Hayek.

Posado de perfil con el bolso más caro de su colección. Fuente. Instagram @salmahayek

La celebridad adora la moda y se mostró feliz de incorporar esta joya a su guardarropas. Se trata del bolso de lujo con un valor de 32 mil dólares, realizado con restos de redes de pescadores, botellas y otros residuos hallados en ecosistemas marinos.

Producir estos bolsos no resulta barato, claro y esto se traslada al precio. Pero Salma Hayek opina que bien vale la pena y se hizo con el maxi bolso: la vedette de la colección sustentable de la marca italiana llamada Gucci of the Grid.

La actriz veracruzana no pierde oportunidad para mostrarlo por el street style de las calles del mundo, mientras promociona su película House of Gucci. Además, lo presumió en Instagram, sin especificar su valor pero sí aclarando que la colección sustentable es glamorosa, fácil de combinar y queda increíble junto a unas gafas Gucci también en versión XXL.

El detalle del bolso más caro de Salma Hayek. Fuente. Quién.

Sus 18,5 millones de seguidores premiaron el posteo con casi 300 mil me gusta y celebraron la iniciativa, además de la pose de perfil con la que Salma eligió mostrar el costosísimo bolso.

El más caro del mercado, no obstante, es el conocido Matte Crocodile Birkin de Hermès, una edición especial del icónico bolso, que cuesta ¡120 mil dólares! Eso sí: reúne la condición de joya y de cartera, ya que el complemento lleva incrustados diamantes blancos de 10 quilates cada uno.

¿Se tentará Salma Hayek con ese modelo de bolso más caro que una joya, aunque esté lejos de ser ecológico?