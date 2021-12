Cómo llevar transparencias y lucir igual a Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti nos enseña a llevar transparencias de día y de noche. La mayoría de las mujeres pensamos que este estilo de ropa la podemos llevar en la noche, pero por suerte la conductora nos elige los looks diurnos perfectos para todas.

Las transparencias son nuestras aliadas cuando queremos lucir sensuales y en tendencia. Alejandra Maglietti nos muestra tres looks con el negro como color principal, un tono que nos ayuda a vernos clásicas pero sexies.

Alejandra Maglietti ayuda a que nos sintamos cómodas con cualquier tipo de transparencia. Foto: Instagram.

El primer look que seleccionamos, Alejandra Maglietti lo lució en su último viaje a Mendoza, para una fiesta electrónica. Nos muestra un estilismo muy fácil de lograr. Ella usó unos shorts negros junto con un top de bikini o bralette y una malla de red transparente con algunos destellos, todo en negro. Para ponerle más impacto al estilismo puedes sumar un maquillaje destacado con brillos, glitter o lentejuelas para resaltar. Este top de rejilla o de red también puede verse muy bien con unas leggings negras, unos pantalones oxford y hasta incluso con cualquier tipo de jean.

Las transparencias ahora pueden usarse de día o de noche. ¡Tú eliges! Foto: Instagram.

Ahora, si lo que quieres es verte más sofisticada te presentamos este look de Alejandra Maglietti en donde vuelve a repetir el negro total en un conjunto de minishorts, bralette y remera o sudadera larga de escote cerrado, brillos y transparencias. Aunque se vea la parte del brassier, este top o remera larga cubre mucho más que el top del anterior look, para aquellas que no quieran mostrar tanto o les incomode dejar poco a la imaginación.

Alejandra Maglietti nos da nuevas alternativas para llevar las transparencias. Foto: Instagram.

¿Buscas transparencias pero estampadas? ¡Existen! Y las lleva Alejandra Maglietti en este estilismo en negro de bikers, brassier y top de mangas largas con volado en la parte final de la pieza que la hace más original. Un look que puedes llevar de día ya que el estampado permite que, aunque haya transparencias, se note mucho menos la presencia del bralette.

Alejandra Maglietti ya sabe que las transparencias serán sus compañeras durante todo el verano. ¿Te animas a estos looks?